Чем отличаются «портреты» казахстанских должников друг от друга





Назгуль Естеусизова, и.о. председателя НПКК

«К нам в НПКК поступают тысячи обращений от должников с самыми разнообразными жалобами. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Мы проанализировали заемщиков, условно разделив на группы, в зависимости от их поведения, отношения к кредитам или причин, по которым они оформляли займы и характер погашения по ним. Основываясь на этих данных, мы предлагаем типологию должников» - говорит Назгуль Естеусизова, и.о. председателя НПКК.

Ранее, оформление кредита не представляло особого труда: получить заемные деньги мог и студент, и даже безработный. Но радость от «легкого» кредита длится не долго. Сложности могут возникнуть уже через месяц – с приходом первого платежа по займу. Чаще всего граждане испытывают трудности с погашением, если неправильно оценивают доходы и расходы, имеют нестабильный заработок или живут не по средствам.ОЮЛ в форме союза «Национальная палата коллекторов Казахстана» (НПКК) проанализировала поведение должников и сформировала типологию, которая включает в себя более десяти основных социальных портретов.Отметим, что классификация должников создана на основе различных психологических исследований и международной экспертизы, а также собственного опыта НПКК, полученного в результате работы с казахстанцами, имеющими задолженности по кредитам.Согласно классификаци, наиболее «позитивный» тип должников – «рационалисты». Это люди, которые рассматривают кредит как выгодный источник средств, и способ улучшить свое финансовое положение.Менее положительная характеристика у «случайных должников». Как правило, они оформляют кредит без острой необходимости, по стечению обстоятельств.Только два этих типа должников имеют относительно хорошую характеристику. Заемщики из других групп являются менее везучими.«Взял кредит, чтобы погасить кредит» - многие относятся к подобным выражениям с юмором. Однако по классификации НПКК, именно так склонны поступать заемщики из группы «Человек-лавина». К этому типу относятся граждане, которые берут новый кредит, чтобы погасить старый. Они могут иметь более пяти кредитов, и с каждым очередным займом теряют способность самостоятельно разорвать этот замкнутый круг.«Пустить пыль в глаза» с помощью заемных средств могут «догоняющие должники». Они оформляют кредиты только с одной целью – подтвердить свой статус. Как правило, эти люди ранее имели высокие доходы, но по какой-либо причине лишились источника богатства. И чтобы «искусственно» сохранять и поддерживать прежний уровень жизни, используют кредиты.В более грустном положении граждане из категории «обедневший должник». Такой человек потребляет больше, чем зарабатывает. Он не способен себя ограничивать, и никак не может совладать со своими желаниями и потребностями. Данная группа должников одна из самых многочисленных.Существует также тип «наивный должник». Такие люди по разным причинам плохо представляли себе сложности, связанные с обслуживанием долга, или были введены в заблуждение относительно кредита.Самый беззаботный тип – «расточитель». Это человек, который живет одним днем. Он легко берет деньги в долг, не задумываясь о последствиях.Еще одна группа должников – «финансофобы». Нет, эти люди не боятся денег, а попросту не умеют с ними правильно обращаться. Они не ведут учета денег, не понимают, как они работают, и также как и расточители, тратят их без пользы.Наиболее депрессивный вид заемщиков «Загнанная мышь». Такой человек считает, что в его закредитованности и долгах виноваты окружающие, но точно не он.И наконец, самый безнадежный, безответственный и в некотором смысле опасный тип должников – «мошенники». Такие граждане умышленно берут кредиты, по которым не планируют расплачиваться. Призвать к ответственности этих людей, практически невозможно. Они стремятся найти любые возможные способы, чтобы избежать уплаты по кредитам.Рассчитаться с долгами полностью возможно только при помощи внутреннего настроя и самодисциплины, а это поверьте недлительный процесс. Необходимо полное изменение образа жизни и приучение к осознанному, тщательно взвешенному отношению к деньгам.Назгуль Естеусизова добавила, что когда, должник сможет удачно выбраться из долговой ямы, то у него сформируется другое отношение к жизни в кредит. Также это повлияет и на модель поведения его семьи. Важно понять к какому типу должников себя отнести, сделать выводы и не повторять прежних финансовых ошибок.