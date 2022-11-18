Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан: «Наша миссия – обеспечить качественной связью каждого жителя страны»

Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан
Потребность интернета в жизни социума стала неоценимой. С некоторых пор люди все чаще приравнивают интернет к базовым потребностям, таким как вода и электричество. Это одна из причин, почему компания Beeline Казахстан активно подключает к интернету не только города, но и отдаленные населенные пункты. Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан, рассказал о новых перспективах развития сети и 5G в Мангистауской области и поделился секретом, почему в Казахстане дешевая связь.
— Евгений, расскажите подробнее об участии в проекте «250+»? Какие села и регионы были охвачены сетью Beeline? Какие задачи перед вами стояли?
— В 2020 году по инициативе государства и с участием трех мобильных операторов был запущен проект «250+». В рамках этого проекта мы проводим интернет даже в самые отдаленные населенные пункты, где проживает всего пара сотен жителей. Несмотря на то, что проект был достаточно сложным для реализации и нерентабельным с точки зрения бизнеса, за два года связь и интернет Beeline появились в более 1500 казахстанских селах нашей страны. Помимо этого, у нас еще имеется собственный план по подключению небольших сёл к связи Beeline. И в рамках него мы уже подключили более 600 населенных пунктов к связи и интернету.
Например, в Мангистауской области одними из последних были подключены село Болашак и железнодорожный таможенный терминал на границе Казахстана и Туркменистана. Также мы запустили в эфир 4G в селе Сынгырлау в Бейнеуском районе и в селе Кызылозен Тупкараганского района. Буквально пару месяцев назад связь и мобильный интернет появились на горе Отпан тау. Помимо этого, наша сеть имеется в пригороде Актау, например, на базах отдыха в районе комплекса Riviera, Rixos, Stigl. Мне тут коллеги подсказывают, что в этой и других местностях покрытие 4G есть только у нас.
Какие у нас планы? Совсем недавно мы запустили 4G в местности Бекет-Ата, и мобильный интернет там есть только у Beeline. В ноябре и декабре мы планируем запуск 4G в поселке Кендерли (Каракиянский район) и на территории автомобильного таможенного терминала «Темирбаба» на границе Казахстана и Туркменистана.
Если говорить в целом, то до конца года 99% местности в Мангистауской области будет обеспечено связью четвертого поколения (LTE). Лишь в локальных местах, где у нас нет оптоволокна или радиорелейного подключения, а есть только спутниковая связь, мы не сможем дать мобильный интернет. К сожалению, текущая спутниковая технология в состоянии обеспечить только передачу голоса.
— Что изменится в жизни людей после подключения вашей сети?
— Изменится всё! Давайте вернемся в 2019 год. Тогда в этих 1500 населенных пунктах, где сейчас есть связь Beeline, вообще не было интернета. А там проживают тысячи людей. В то время для того, чтобы им выйти в сеть, нужно было идти к родственникам или ехать в город. А сейчас они могут получать образовательный, развлекательный и любой другой контент, не выходя из дома. Жители даже самых отдаленных сел имеют возможность пользоваться госуслугами онлайн, проводить оплаты путем переводов, общаться в соцсетях, смотреть BeeTV, YouTube, Instagram, TikTok и многое другое.
С приходом пандемии мы все поняли, что интернет - это базовая потребность, как вода, электричество и еда.
— Евгений, Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешевым интернетом. За счет чего достигаются такие результаты?
— На сегодняшний день средний платеж за мобильную связь составляет 2000 тенге в месяц. Сеть — это живой организм, который постоянно растет и развивается. В нашей компании шесть тысяч сотрудников, 750 из них сотрудники технического блока, которые каждый день способствуют развитию этого организма. Уровень потребления интернета за последние шесть лет вырос с 2-3 Гб до 15 Гб.
Мы устанавливаем новые системы, меняем оборудование, как новую одежду для подростка, который из старой уже вырос. Только за 2021-2022 года мы инвестировали в сеть в Мангистауской области порядка 4 млрд тенге. И это только в один регион. В целом капитальные затраты Beeline в Казахстане за 2 последние года составляют более 100 млрд. тенге.
Мы увеличиваем скорость и покрытие, обеспечиваем надежность обслуживания сети. Увеличивая базу клиентов за счет улучшения качества, мы имеем возможность инвестировать в новые проекты и балансировать тарифы.
Я бывал во многих странах мира и с уверенностью могу сказать, что можно легко обнаружить себя без связи в центре одной из столиц Европы. Катаясь по трассам где-то вокруг этих столиц, можно часами оставаться без доступа в интернет. И тоже самое в США. И при этом абоненты платят 50-70 долларов за несколько гигабайт. В Казахстане ситуация намного лучше. И это как раз за счёт балансировки. А если еще учесть такой параметр, как размер страны и плотность населения, то тогда то, что делают мобильные операторы, заслуживает очень высокой оценки.
— Расскажите о перспективах 5G в Казахстане. Для кого установка этого вида сети будет выгодна?
— У меня подход достаточно прагматичный к этому вопросу. Перед тем, как ответить напрямую, давайте порассуждаем. Что такое 5G? Это очень высокая скорость и низкая задержка в сети. Также это миллион девайсов, которые могут быть включены в сеть на территории один квадратный метр. Это основные отличия новой технологии от 4G.
Технология 5G нужна, когда необходимо реагирование в реальном времени. То есть условно, вы можете управлять грузовиком, сидя в двух тысячах километров от него. Если скорость 4G достигает примерно 50 Мбит/с, то 5G может выдавать сотни Мбит/с.
Есть три категории клиентов, которые заинтересованы в 5G:
Если мы говорим о рядовых пользователях, то новая технология будет интересна, наверное, только геймерам. Они это оценят, потому что в играх нужна быстрая реакция. А вот для простых жителей это слишком дорогая история, так как трафик будет уходить мгновенно и пополнять баланс придется по несколько раз в месяц.
Миллион девайсов на один квадратный километр будут интересны большим компаниям. Например, где идет добыча полезных ископаемых, движется и передает информацию огромное количество механизмов.
Ну, и государству. Ему интересна новая технология, потому что 5G улучшает и развивает производства, что влияет на экономические показатели.
Как вы видите, 5G представляет мало интереса для физических лиц, это им невыгодно и не целесообразно. Думаю, абоненты не готовы раз в неделю пополнять баланс на 2000-3000 тенге, чтобы насладиться настолько высокой скоростью интернета, которую дает технология 5G. Никто не готов.
Поэтому я делаю такой вывод: 5G нужен государству и большим промышленным производствам.
Если будет заказчик в виде государства или предприятия, то мы эту технологию предоставим. Но в первую очередь мы стремимся обеспечить качественной связью каждого жителя страны. Поэтому лучше 4G для всех, чем 5G для избранных.
— С какими трудностями вы столкнулись при установке базовых станций, например, в селах?
— У нас были смешные случаи, когда акимы маленьких сёл просили нас провести электрификацию и модернизацию всего села за наш счет. Мы им говорили: «Ребят, вы определитесь, вы к мобильному оператору обращаетесь или к государству? Электричество – это не к нам, мы – точно такой же потребитель, как и вы».
На что они нам отвечали: «Если вы нам не поставите новые трансформаторы по всему селу, мы вам не дадим доступ к электричеству». На такие условия мы не идем. Если есть подключение к электричеству, будет у жителей и мобильная связь. Если нет, тогда мы не сможем поставить в этом селе базовую станцию.
— Сталкивались ли вы с радиофобией (боязнь электромагнитного излучения) и репитерами (усилители связи)? И как справляетесь с этими проблемами?
— Радиофобия — это превыше наших возможностей, превыше законов и рациональной мотивации жителей, государства и мобильных операторов. Это необъяснимая история, когда любой житель может потребовать убрать базовую станцию или написать жалобу, что он не дает разрешение на ее установку. В таких случаях, мы вынуждены ее демонтировать.
В прошлом году 40% стройки не реализовалось из-за радиофобии у людей. То есть масштаб просто катастрофический.
Давайте на минутку представим себе газофоба. Вот он живет в многоэтажке и считает, что газопровод – это вредно. И вот он выходит на улицу и кричит, чтобы отключили всем газ. Жители согласятся? Конечно же, нет. Однако, когда радиофоб требует снести базовую станцию, жители говорят: «Ну да, имеет право...»
Например, в Актау радиофобию мы наблюдаем в следующих микрорайонах: 16, 17, 18, 19, 32В, 34, 35-ом, а также крайне острая радиофобия в самом Жанаозене. При этом наш склад с телекоммуникационным оборудованием забит, все готово, но радиофобы не дают возможность строиться.
Что касается реального влияния базовых станций мобильных операторов на здоровье человека, то ученые не обнаружили доказательств этого влияния. Микроволновая печь выдает около 120 ватт радиоизлучения, а средняя мощность передатчика на базовой станции составляет около 20-30 ватт, максимальная же их мощность - 46 ватт, поскольку для улавливания сигнала телефона больше просто не нужно.
А еще радиофобия стимулирует другую проблему. Есть пользователи, которым не хватает уровня сигнала, и они пытаются всячески усилить связь у себя дома. Для этого они покупают на нерегулируемом рынке усилители сигналов (репитеры). То есть это обратная сторона радиофобов – радиофилы. Они, по сути, собирают маленькую базовую антенну у себя в квартире. Но этот репитер забирает на себя всю возможную мощность сигнала и глушит связь и интернет вокруг. Это означает, что у вас будет связь, а вот у ваших соседей – нет.
Для нас борьба с проблемами, которые я озвучил выше — это ежедневная рутина. И если бы нам так не мешали, работать было бы гораздо проще. Мы постоянно сотрудничаем с ответственными ведомствами, чтобы урегулировать статус мобильного или фиксированного интернета на уровне с жизненно важными для людей сервисами обеспечения, как вода, газ и электричество.
Партнерский проект Лады и Beeline Казахстан
— Евгений, расскажите подробнее об участии в проекте «250+»? Какие села и регионы были охвачены сетью Beeline? Какие задачи перед вами стояли?
— В 2020 году по инициативе государства и с участием трех мобильных операторов был запущен проект «250+». В рамках этого проекта мы проводим интернет даже в самые отдаленные населенные пункты, где проживает всего пара сотен жителей. Несмотря на то, что проект был достаточно сложным для реализации и нерентабельным с точки зрения бизнеса, за два года связь и интернет Beeline появились в более 1500 казахстанских селах нашей страны. Помимо этого, у нас еще имеется собственный план по подключению небольших сёл к связи Beeline. И в рамках него мы уже подключили более 600 населенных пунктов к связи и интернету.
Например, в Мангистауской области одними из последних были подключены село Болашак и железнодорожный таможенный терминал на границе Казахстана и Туркменистана. Также мы запустили в эфир 4G в селе Сынгырлау в Бейнеуском районе и в селе Кызылозен Тупкараганского района. Буквально пару месяцев назад связь и мобильный интернет появились на горе Отпан тау. Помимо этого, наша сеть имеется в пригороде Актау, например, на базах отдыха в районе комплекса Riviera, Rixos, Stigl. Мне тут коллеги подсказывают, что в этой и других местностях покрытие 4G есть только у нас.
Какие у нас планы? Совсем недавно мы запустили 4G в местности Бекет-Ата, и мобильный интернет там есть только у Beeline. В ноябре и декабре мы планируем запуск 4G в поселке Кендерли (Каракиянский район) и на территории автомобильного таможенного терминала «Темирбаба» на границе Казахстана и Туркменистана.
Если говорить в целом, то до конца года 99% местности в Мангистауской области будет обеспечено связью четвертого поколения (LTE). Лишь в локальных местах, где у нас нет оптоволокна или радиорелейного подключения, а есть только спутниковая связь, мы не сможем дать мобильный интернет. К сожалению, текущая спутниковая технология в состоянии обеспечить только передачу голоса.
— Что изменится в жизни людей после подключения вашей сети?
— Изменится всё! Давайте вернемся в 2019 год. Тогда в этих 1500 населенных пунктах, где сейчас есть связь Beeline, вообще не было интернета. А там проживают тысячи людей. В то время для того, чтобы им выйти в сеть, нужно было идти к родственникам или ехать в город. А сейчас они могут получать образовательный, развлекательный и любой другой контент, не выходя из дома. Жители даже самых отдаленных сел имеют возможность пользоваться госуслугами онлайн, проводить оплаты путем переводов, общаться в соцсетях, смотреть BeeTV, YouTube, Instagram, TikTok и многое другое.
С приходом пандемии мы все поняли, что интернет - это базовая потребность, как вода, электричество и еда.
— Евгений, Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешевым интернетом. За счет чего достигаются такие результаты?
— На сегодняшний день средний платеж за мобильную связь составляет 2000 тенге в месяц. Сеть — это живой организм, который постоянно растет и развивается. В нашей компании шесть тысяч сотрудников, 750 из них сотрудники технического блока, которые каждый день способствуют развитию этого организма. Уровень потребления интернета за последние шесть лет вырос с 2-3 Гб до 15 Гб.
Мы устанавливаем новые системы, меняем оборудование, как новую одежду для подростка, который из старой уже вырос. Только за 2021-2022 года мы инвестировали в сеть в Мангистауской области порядка 4 млрд тенге. И это только в один регион. В целом капитальные затраты Beeline в Казахстане за 2 последние года составляют более 100 млрд. тенге.
Мы увеличиваем скорость и покрытие, обеспечиваем надежность обслуживания сети. Увеличивая базу клиентов за счет улучшения качества, мы имеем возможность инвестировать в новые проекты и балансировать тарифы.
Я бывал во многих странах мира и с уверенностью могу сказать, что можно легко обнаружить себя без связи в центре одной из столиц Европы. Катаясь по трассам где-то вокруг этих столиц, можно часами оставаться без доступа в интернет. И тоже самое в США. И при этом абоненты платят 50-70 долларов за несколько гигабайт. В Казахстане ситуация намного лучше. И это как раз за счёт балансировки. А если еще учесть такой параметр, как размер страны и плотность населения, то тогда то, что делают мобильные операторы, заслуживает очень высокой оценки.
— Расскажите о перспективах 5G в Казахстане. Для кого установка этого вида сети будет выгодна?
— У меня подход достаточно прагматичный к этому вопросу. Перед тем, как ответить напрямую, давайте порассуждаем. Что такое 5G? Это очень высокая скорость и низкая задержка в сети. Также это миллион девайсов, которые могут быть включены в сеть на территории один квадратный метр. Это основные отличия новой технологии от 4G.
Технология 5G нужна, когда необходимо реагирование в реальном времени. То есть условно, вы можете управлять грузовиком, сидя в двух тысячах километров от него. Если скорость 4G достигает примерно 50 Мбит/с, то 5G может выдавать сотни Мбит/с.
Есть три категории клиентов, которые заинтересованы в 5G:
Если мы говорим о рядовых пользователях, то новая технология будет интересна, наверное, только геймерам. Они это оценят, потому что в играх нужна быстрая реакция. А вот для простых жителей это слишком дорогая история, так как трафик будет уходить мгновенно и пополнять баланс придется по несколько раз в месяц.
Миллион девайсов на один квадратный километр будут интересны большим компаниям. Например, где идет добыча полезных ископаемых, движется и передает информацию огромное количество механизмов.
Ну, и государству. Ему интересна новая технология, потому что 5G улучшает и развивает производства, что влияет на экономические показатели.
Как вы видите, 5G представляет мало интереса для физических лиц, это им невыгодно и не целесообразно. Думаю, абоненты не готовы раз в неделю пополнять баланс на 2000-3000 тенге, чтобы насладиться настолько высокой скоростью интернета, которую дает технология 5G. Никто не готов.
Поэтому я делаю такой вывод: 5G нужен государству и большим промышленным производствам.
Если будет заказчик в виде государства или предприятия, то мы эту технологию предоставим. Но в первую очередь мы стремимся обеспечить качественной связью каждого жителя страны. Поэтому лучше 4G для всех, чем 5G для избранных.
— С какими трудностями вы столкнулись при установке базовых станций, например, в селах?
— У нас были смешные случаи, когда акимы маленьких сёл просили нас провести электрификацию и модернизацию всего села за наш счет. Мы им говорили: «Ребят, вы определитесь, вы к мобильному оператору обращаетесь или к государству? Электричество – это не к нам, мы – точно такой же потребитель, как и вы».
На что они нам отвечали: «Если вы нам не поставите новые трансформаторы по всему селу, мы вам не дадим доступ к электричеству». На такие условия мы не идем. Если есть подключение к электричеству, будет у жителей и мобильная связь. Если нет, тогда мы не сможем поставить в этом селе базовую станцию.
— Сталкивались ли вы с радиофобией (боязнь электромагнитного излучения) и репитерами (усилители связи)? И как справляетесь с этими проблемами?
— Радиофобия — это превыше наших возможностей, превыше законов и рациональной мотивации жителей, государства и мобильных операторов. Это необъяснимая история, когда любой житель может потребовать убрать базовую станцию или написать жалобу, что он не дает разрешение на ее установку. В таких случаях, мы вынуждены ее демонтировать.
В прошлом году 40% стройки не реализовалось из-за радиофобии у людей. То есть масштаб просто катастрофический.
Давайте на минутку представим себе газофоба. Вот он живет в многоэтажке и считает, что газопровод – это вредно. И вот он выходит на улицу и кричит, чтобы отключили всем газ. Жители согласятся? Конечно же, нет. Однако, когда радиофоб требует снести базовую станцию, жители говорят: «Ну да, имеет право...»
Например, в Актау радиофобию мы наблюдаем в следующих микрорайонах: 16, 17, 18, 19, 32В, 34, 35-ом, а также крайне острая радиофобия в самом Жанаозене. При этом наш склад с телекоммуникационным оборудованием забит, все готово, но радиофобы не дают возможность строиться.
Что касается реального влияния базовых станций мобильных операторов на здоровье человека, то ученые не обнаружили доказательств этого влияния. Микроволновая печь выдает около 120 ватт радиоизлучения, а средняя мощность передатчика на базовой станции составляет около 20-30 ватт, максимальная же их мощность - 46 ватт, поскольку для улавливания сигнала телефона больше просто не нужно.
А еще радиофобия стимулирует другую проблему. Есть пользователи, которым не хватает уровня сигнала, и они пытаются всячески усилить связь у себя дома. Для этого они покупают на нерегулируемом рынке усилители сигналов (репитеры). То есть это обратная сторона радиофобов – радиофилы. Они, по сути, собирают маленькую базовую антенну у себя в квартире. Но этот репитер забирает на себя всю возможную мощность сигнала и глушит связь и интернет вокруг. Это означает, что у вас будет связь, а вот у ваших соседей – нет.
Для нас борьба с проблемами, которые я озвучил выше — это ежедневная рутина. И если бы нам так не мешали, работать было бы гораздо проще. Мы постоянно сотрудничаем с ответственными ведомствами, чтобы урегулировать статус мобильного или фиксированного интернета на уровне с жизненно важными для людей сервисами обеспечения, как вода, газ и электричество.
Партнерский проект Лады и Beeline Казахстан