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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 09:57

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Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан: «Наша миссия – обеспечить качественной связью каждого жителя страны»

Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан
Потребность интернета в жизни социума стала неоценимой. С некоторых пор люди все чаще приравнивают интернет к базовым потребностям, таким как вода и электричество. Это одна из причин, почему компания Beeline Казахстан активно подключает к интернету не только города, но и отдаленные населенные пункты.  Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан, рассказал о новых перспективах развития сети и 5G в Мангистауской области и поделился секретом, почему в Казахстане дешевая связь.

— Евгений, расскажите подробнее об участии в проекте «250+»? Какие села и регионы были охвачены сетью Beeline? Какие задачи перед вами стояли?

— В 2020 году по инициативе государства и с участием трех мобильных операторов был запущен проект «250+». В рамках этого проекта мы проводим интернет даже в самые отдаленные населенные пункты, где проживает всего пара сотен жителей. Несмотря на то, что проект был достаточно сложным для реализации и нерентабельным с точки зрения бизнеса, за два года связь и интернет Beeline появились в более 1500 казахстанских селах нашей страны. Помимо этого, у нас еще имеется собственный план по подключению небольших сёл к связи Beeline. И в рамках него мы уже подключили более 600 населенных пунктов к связи и интернету.

Например, в Мангистауской области одними из последних были подключены село Болашак и железнодорожный таможенный терминал на границе Казахстана и Туркменистана. Также мы запустили в эфир 4G в селе Сынгырлау в Бейнеуском районе и в селе Кызылозен Тупкараганского района. Буквально пару месяцев назад связь и мобильный интернет появились на горе Отпан тау. Помимо этого, наша сеть имеется в пригороде Актау, например, на базах отдыха в районе комплекса Riviera, Rixos, Stigl. Мне тут коллеги подсказывают, что в этой и других местностях покрытие 4G есть только у нас.

Какие у нас планы? Совсем недавно мы запустили 4G в местности Бекет-Ата, и мобильный интернет там есть только у Beeline. В ноябре и декабре мы планируем запуск 4G в поселке Кендерли (Каракиянский район) и на территории автомобильного таможенного терминала «Темирбаба» на границе Казахстана и Туркменистана.

Если говорить в целом, то до конца года 99% местности в Мангистауской области будет обеспечено связью четвертого поколения (LTE). Лишь в локальных местах, где у нас нет оптоволокна или радиорелейного подключения, а есть только спутниковая связь, мы не сможем дать мобильный интернет. К сожалению, текущая спутниковая технология в состоянии обеспечить только передачу голоса.

— Что изменится в жизни людей после подключения вашей сети?

— Изменится всё! Давайте вернемся в 2019 год. Тогда в этих 1500 населенных пунктах, где сейчас есть связь Beeline, вообще не было интернета. А там проживают тысячи людей. В то время для того, чтобы им выйти в сеть, нужно было идти к родственникам или ехать в город. А сейчас они могут получать образовательный, развлекательный и любой другой контент, не выходя из дома. Жители даже самых отдаленных сел имеют возможность пользоваться госуслугами онлайн, проводить оплаты путем переводов, общаться в соцсетях, смотреть BeeTV, YouTube, Instagram, TikTok и многое другое.
С приходом пандемии мы все поняли, что интернет - это базовая потребность, как вода, электричество и еда.

— Евгений, Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешевым интернетом. За счет чего достигаются такие результаты?

— На сегодняшний день средний платеж за мобильную связь составляет 2000 тенге в месяц. Сеть — это живой организм, который постоянно растет и развивается. В нашей компании шесть тысяч сотрудников, 750 из них сотрудники технического блока, которые каждый день способствуют развитию этого организма. Уровень потребления интернета за последние шесть лет вырос с 2-3 Гб до 15 Гб.

Мы устанавливаем новые системы, меняем оборудование, как новую одежду для подростка, который из старой уже вырос. Только за 2021-2022 года мы инвестировали в сеть в Мангистауской области порядка 4 млрд тенге. И это только в один регион. В целом капитальные затраты Beeline в Казахстане за 2 последние года составляют более 100 млрд. тенге.

Мы увеличиваем скорость и покрытие, обеспечиваем надежность обслуживания сети. Увеличивая базу клиентов за счет улучшения качества, мы имеем возможность инвестировать в новые проекты и балансировать тарифы.

Я бывал во многих странах мира и с уверенностью могу сказать, что можно легко обнаружить себя без связи в центре одной из столиц Европы. Катаясь по трассам где-то вокруг этих столиц, можно часами оставаться без доступа в интернет. И тоже самое в США. И при этом абоненты платят 50-70 долларов за несколько гигабайт. В Казахстане ситуация намного лучше. И это как раз за счёт балансировки. А если еще учесть такой параметр, как размер страны и плотность населения, то тогда то, что делают мобильные операторы, заслуживает очень высокой оценки.

— Расскажите о перспективах 5G в Казахстане. Для кого установка этого вида сети будет выгодна?

— У меня подход достаточно прагматичный к этому вопросу. Перед тем, как ответить напрямую, давайте порассуждаем. Что такое 5G? Это очень высокая скорость и низкая задержка в сети. Также это миллион девайсов, которые могут быть включены в сеть на территории один квадратный метр. Это основные отличия новой технологии от 4G.

Технология 5G нужна, когда необходимо реагирование в реальном времени. То есть условно, вы можете управлять грузовиком, сидя в двух тысячах километров от него. Если скорость 4G достигает примерно 50 Мбит/с, то 5G может выдавать сотни Мбит/с.

Есть три категории клиентов, которые заинтересованы в 5G:
Если мы говорим о рядовых пользователях, то новая технология будет интересна, наверное, только геймерам. Они это оценят, потому что в играх нужна быстрая реакция. А вот для простых жителей это слишком дорогая история, так как трафик будет уходить мгновенно и пополнять баланс придется по несколько раз в месяц.

Миллион девайсов на один квадратный километр будут интересны большим компаниям. Например, где идет добыча полезных ископаемых, движется и передает информацию огромное количество механизмов.

Ну, и государству. Ему интересна новая технология, потому что 5G улучшает и развивает производства, что влияет на экономические показатели.
Как вы видите, 5G представляет мало интереса для физических лиц, это им невыгодно и не целесообразно. Думаю, абоненты не готовы раз в неделю пополнять баланс на 2000-3000 тенге, чтобы насладиться настолько высокой скоростью интернета, которую дает технология 5G. Никто не готов.

Поэтому я делаю такой вывод: 5G нужен государству и большим промышленным производствам.

Если будет заказчик в виде государства или предприятия, то мы эту технологию предоставим. Но в первую очередь мы стремимся обеспечить качественной связью каждого жителя страны. Поэтому лучше 4G для всех, чем 5G для избранных.

Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан: «Наша миссия – обеспечить качественной связью каждого жителя страны»

Фото Beeline Казахстан


— С какими трудностями вы столкнулись при установке базовых станций, например, в селах?

— У нас были смешные случаи, когда акимы маленьких сёл просили нас провести электрификацию и модернизацию всего села за наш счет. Мы им говорили: «Ребят, вы определитесь, вы к мобильному оператору обращаетесь или к государству? Электричество – это не к нам, мы – точно такой же потребитель, как и вы».
На что они нам отвечали: «Если вы нам не поставите новые трансформаторы по всему селу, мы вам не дадим доступ к электричеству». На такие условия мы не идем. Если есть подключение к электричеству, будет у жителей и мобильная связь. Если нет, тогда мы не сможем поставить в этом селе базовую станцию.

— Сталкивались ли вы с радиофобией (боязнь электромагнитного излучения) и репитерами (усилители связи)? И как справляетесь с этими проблемами?

— Радиофобия — это превыше наших возможностей, превыше законов и рациональной мотивации жителей, государства и мобильных операторов. Это необъяснимая история, когда любой житель может потребовать убрать базовую станцию или написать жалобу, что он не дает разрешение на ее установку. В таких случаях, мы вынуждены ее демонтировать.

В прошлом году 40% стройки не реализовалось из-за радиофобии у людей. То есть масштаб просто катастрофический.

Давайте на минутку представим себе газофоба. Вот он живет в многоэтажке и считает, что газопровод – это вредно. И вот он выходит на улицу и кричит, чтобы отключили всем газ. Жители согласятся? Конечно же, нет. Однако, когда радиофоб требует снести базовую станцию, жители говорят: «Ну да, имеет право...»
Например, в Актау радиофобию мы наблюдаем в следующих микрорайонах: 16, 17, 18, 19, 32В, 34, 35-ом, а также крайне острая радиофобия в самом Жанаозене. При этом наш склад с телекоммуникационным оборудованием забит, все готово, но радиофобы не дают возможность строиться.

Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан: «Наша миссия – обеспечить качественной связью каждого жителя страны»

Склад с оборудованием Beeline Казахстан


Что касается реального влияния базовых станций мобильных операторов на здоровье человека, то ученые не обнаружили доказательств этого влияния. Микроволновая печь выдает около 120 ватт радиоизлучения, а средняя мощность передатчика на базовой станции составляет около 20-30 ватт, максимальная же их мощность - 46 ватт, поскольку для улавливания сигнала телефона больше просто не нужно.

А еще радиофобия стимулирует другую проблему. Есть пользователи, которым не хватает уровня сигнала, и они пытаются всячески усилить связь у себя дома. Для этого они покупают на нерегулируемом рынке усилители сигналов (репитеры). То есть это обратная сторона радиофобов – радиофилы. Они, по сути, собирают маленькую базовую антенну у себя в квартире. Но этот репитер забирает на себя всю возможную мощность сигнала и глушит связь и интернет вокруг. Это означает, что у вас будет связь, а вот у ваших соседей – нет.

Для нас борьба с проблемами, которые я озвучил выше — это ежедневная рутина. И если бы нам так не мешали, работать было бы гораздо проще. Мы постоянно сотрудничаем с ответственными ведомствами, чтобы урегулировать статус мобильного или фиксированного интернета на уровне с жизненно важными для людей сервисами обеспечения, как вода, газ и электричество.

Партнерский проект Лады и Beeline Казахстан



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