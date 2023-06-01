Yurta Dom: Инновационные системные платёжные решения - новый уровень комфорта и безопасности

- Платформу Yurta Dom можно охарактеризовать как социальную сеть для эффективного взаимодействия собственников, органов управления ЖКХ и поставщиков услуг. Её эффективность и заинтересованность в ней подтверждают цифры. Так, количество пользователей, которые ежемесячно пользуются сервисами Yurta Dom, составляет более 2,5 миллионов. Более 800 ОСИ и КСК, а также более 300 поставщиков услуг уже подключились к платформе по всей стране, - рассказала Балжан Туменбаева, генеральный директор ТОО «ИВЦ».

- Органы управления, к примеру КСК и ОСИ, также видят в приложении задолженность собственников по платежам и показания счётчиков через личный кабинет Yurta abonent. Важно, что система самостоятельно автоматически разносит платежи за услуги КСК/ОСИ и на накопления на содержание жилья, позволяя контролировать состояние счетов и осуществлять грамотное финансовое планирование, - говорит Балжан Туменбаева.

- Кроме того, в приложении в скором времени появится опция электронного голосования по любому важному коллегиальному решению собственников – протоколы отображаются онлайн как для КСК и ОСИ, так и для домохозяйств. И, наконец, поставщики товаров и услуг, необходимых в быту и, к примеру, для ремонта, получат возможность предлагать свои услуги огромному числу домохозяйств через маркетплейс Yurta Market. Управление ЖКХ становится абсолютно прозрачным для всех его участников, - отметила Балжан Туменбаева.

Компании ТОО «ИВЦ», работающей под брендом Yurta Dom, единственной в Казахстане объединенной системе управления финансами в ЖКХ, где соединены домохозяйства, органы управления (КСК, ОСИ, ПТ и др.) и поставщики услуг, обслужило более 2,5 миллионов лицевых счетов домохозяйств.Услуги Yurta Dom особенно актуальны в сложившейся ситуации вокруг форм управления домохозяйствами в стране, когда, вне зависимости от выбранной жильцами формы управления домохозяйствами, система позволит получать все услуги просто, мобильно, выгодно и прозрачно.Общий годовой оборот платежей за ЖКХ услуги, через платежную систему Yurta, составил 78 миллиардов тенге, а в форме единого платёжного документа превысил 24 миллиарда тенге. Услугой сервиса уже активно пользуются в Алматы и Алматинской области, на западе и востоке страны. Это уникальный интегрированный сервис в Казахстане, который на 360 градусов покрывает потребности всех участников.По словам Балжан Туменбаевой приложение позволяет жильцам и собственникам управлять своими платежами за ЖКХ услуги в электронном формате единым платёжным документом и контролировать все свои расходы – показания индивидуальных приборов учёта (счетчиков), видеть все квитанции и историю своих платежей – всё это собрано в одном месте для удобства пользователей. При этом планируется, что приложение само оцифрует показания счётчика и занесёт их в систему.Ещё одним преимуществом платформы Yurta Dom является то, что КСК и ОСИ посредством приложения получат возможность объявлять тендеры на любые необходимые им виды услуг: озеленение территории, вывоз мусора, уборку территории, охрану, установление видеонаблюдения и прочее, и выбирать наилучшего поставщика услуг, отвечающего конкретным критериям выбора.Yurta Dom – одно из ключевых направлений мультиприложения Yurta, которое предоставляет поставщикам услуг и пользователям полный спектр системных платёжных решений. Сама концепция проекта заключается в том, чтобы в рамках одного приложения предложить пользователю решения, покрывающие абсолютно любые его финансовые потребности. Скачав приложение Yurta на любое устройство iOS или Android, пользователь получает этот спектр финансовых решений в одном приложении.Пополнив свой электронный кошелек в мультиприложении, пользователь получает возможность моментально открыть виртуальную карту VISA и использовать свои личные средства для платежей, а для бизнеса открывается шанс предоставить свои услуги. Компании могут стать частью Yurta и выставлять свои услуги для оплаты в приложении. Сегодня в мультисистеме можно найти различных мобильных операторов Казахстана и ближнего зарубежья, финансовые услуги, ЖКХ, интернет-магазины и многое другое. А программа лояльности в Yurta Multi App начисляет бонусы за покупку, которые пользователь может конвертировать в реальные деньги в кошельке Yurta и оплачивать ими свои покупки в магазине или сотовую связь, проводить платежи по ЖКХ и многое другое. Yurta постоянно увеличивает число участников своей системы лояльности, предоставляя пользователю максимальный спектр возможностей в рамках экосистемы финансовых продуктов.Портфель «Финансового холдинга республика» в секторе потребительских финансов: «RPS Asia» Единый процессинговый центр, предоставляющий комплексные решения по приёму платежей в пользу партнёров через платёжный шлюз PayNet как по offline, так и по онлайн каналам, наличным и безналичным способами.«ИВЦ» ТОО «Информационно-вычислительный центр» создано в 1999 году с целью предоставления возможности населению производить оплату жилищно-коммунальных услуг с наибольшим комфортом.«ОСМП» с торговой маркой Оной – предоставляет полный спектр платёжных решений в Кыргызской Республике.