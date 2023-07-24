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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 17:51

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Можно ли перевозить строительный мусор в лифте?

Лифт

В большинстве жилых многоэтажек есть только пассажирский лифт. Он предназначен для перевозки людей, но перевозить в нем можно и небольшие грузы. В современных новостройках устанавливают и грузовые лифты, рассчитанные на подъем тяжелых весов.


В частных домах проблема вывоза отходов решается просто — достаточно вывезти их или заказать машину. В многоквартирном доме все немного сложнее.


При разработке стратегии вертикальной транспортировки специалисты учитывают множество факторов, включая требования клиентов, уровни заполняемости для различных типов застройки, грузоподъемность кабины лифта, время ожидания, экономичность и энергопотребление. Однако такой подход начали использовать при проектировании зданий недавно. Если в вашем доме установлен старый подъемный механизм советского типа, существует ограничение на вес перевозимых отходов.


Виды лифтов и их отличия


Лифты различаются по назначению и грузоподъемности:



  • Пассажирский — это любой лифт, предназначенный для перевозки людей. Они могут сильно различаться по размеру, скорости и внутреннему оснащению.

  • Грузовой подъемник предназначен для перемещения тяжелых грузов. Эти лифты не предназначены для пассажирских перевозок и спроектированы так, чтобы выдерживать более жесткие условия работы, поэтому их интерьеры ориентированы на прочную конструкцию, с тяжелыми стальными стенами и полами, а не на более привлекательный интерьер.


Главное отличие между этими 2 типами — грузоподъемность. Нужен ли вам грузовой или служебный подъемник, зависит от предполагаемого использования и веса, который вы планируете перевозить. Для погрузки стройматериалов подойдут оба варианта.


По сравнению с пассажирскими лифтами грузовые кабины движутся с меньшей скоростью, могут нести гораздо более тяжелые грузы и рассчитаны на более тяжелые условия работы. Для грузовых подъемников важнее быть практичными, а не привлекательными, поэтому в конструкции больше стали.


Что можно возить в пассажирском лифте?


Единственное ограничение в пассажирском лифте — запрет на перевозку горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Ни один закон не запрещает транспортировку в пассажирской кабине строительного мусора. Главное правило — учитывать грузоподъемность. В кабине можно перевозить мебель, строительные материалы и смеси при условии, что они легко входят внутрь и не превышают допустимый вес.


Если вы вывозите тяжелые отходы после ремонта, такие как куски бетона или кирпич, перевозите их небольшими партиями. При планировании работ также учитывайте активность соседей по дому. В часы пик лифтом пользуется много людей, поэтому постарайтесь не блокировать кабину строительным мусором. Выберите для этого дневные часы.


При перевозке отходов позаботьтесь о надлежащей упаковке: используйте контейнеры, картон, мешки, полиэтилен или бумагу. Проследите, чтобы кабина осталась чистой после вывоза отходов.


Если в здании есть грузовой лифт, вопрос о вывозе строительных отходов решается просто — используйте грузовую кабину, которая предназначена именно для таких целей. Однако важно также соблюдать чистоту и следить, чтобы цементная пыль и другой мусор не загрязняли механизмы.


Можно ли возить стройматериалы в пассажирском лифте


Как мы уже выяснили, не существует запрета на перевозку стройматериалов в лифте многоквартирного дома. Перед тем как принимать решение о погрузке тех или иных стройматериалов, учитывайте следующее:



  • - если есть грузовой подъемник, используйте его;

  • - учитывайте вес и ни в коем случае не превышайте допустимую грузоподъемность, чтобы избежать проблем с механизмом;

  • - соблюдайте чистоту в кабине — используйте контейнеры, мешки, картон или другую упаковку;

  • - не забывайте о других жильцах — перевозите материалы днем, а не в часы пик, ведь вы живете не в частном доме.


Если вы заметили, что лифт работает неправильно или часто стоит с открытыми дверями, закажите обслуживание или ремонт в компании «Lift.kz».



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