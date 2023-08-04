«Каскор-Транссервис» празднует 60-летний юбилей!

Деятельность нашего предприятия началась в августе 1963 год. Первоначально был создан железнодорожный цех Прикаспийского горно-металлургического комбината. Спустя почти 30 лет произошла смена формы собственности ПГМК и с августа 1992 года, вплоть до выделения в самостоятельный хозяйствующий субъект, он именовался Управлением железнодорожного транспорта Акционерной компании «Каскор». Позже, в 1997 году АК «Каскор» изменил статус на АО «АК «Каскор» и были учреждены 19 предприятий. Им была предоставлена полная юридическая самостоятельность, а управление железнодорожного транспорта зарегистрировали в органах юстиции как Акционерное общество открытого типа «Каскор-Транссервис» (АООТ «Каскор-Транссервис»). Уже в 2004 году ОАО «Каскор-Транссервис» переименовано в АО «Каскор-Транссервис» - это имя компания носит по сей день.

Основные виды деятельности нашего предприятия - это услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом, транспортно-экспедиторское обслуживание, ремонт и строительство железнодорожных путей, а также техническое обслуживание подвижного состава.

АО «КТС» - это мощное, технически оснащённое, современное предприятие железнодорожного транспорта, которое обслуживает сотни грузоотправителей и грузополучателей. Мы занимаем одну из ключевых позиций в общей инфраструктуре территориально-промышленного комплекса Мангистауской области. АО «Каскор-Транссервис» успешно и активно работает на протяжении 60 лет, предоставляя полный спектр услуг в этой сфере.

Мы уделяем особое внимание социальному блоку. Акционеры компании являются меценатами проекта «Ана Үйі» («Дом мамы») в Мангистауской области – это сеть кризисных центров для молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Компания на сегодняшний день является членом Транскаспийского международного транспортного маршрута, целью которого является ориентация грузов на морские порты Актау. В этой связи, наша компания приравняла свои нерегулируемые тарифы к тарифам АО «Национальная компания «Казакстан Темир Жолы». Это позволило значительно увеличить грузопоток.

Подчеркну, что регулируемые тарифы утверждаются департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области.

С целью улучшения условий труда, повышения социальной защищенности, а также обеспечения дополнительных гарантий и льгот был заключен договор между АО «Каскор-Транссервис» и его трудовым коллективом. Договор предусматривает социальные гарантии, такие как выплата премий, оказание гарантированной материальной помощи, дополнительные отпускные выплаты на оздоровление и лечение. Компания не забывает и о детях наших работников – на постоянной основе мы организуем для них оздоровительный отдых в период школьных каникул. Каждый год проводятся детские новогодние утренники, с подарками и прочим.

В ближайших планах – запуск еще нескольких проектов. Мы нацелены осваивать новые сферы деятельности. В настоящее время мы работаем над получением клейма для ремонта локомотивов. На подходе у нас запуск грузового вагоноремонтного депо, а также обновление парка подвижного состава.

В преддверии Дня работника транспорта, я хочу поздравить наш коллектив с 60-летием и с профессиональным праздником! Ваша работа - это тяжелый ежедневный труд, и я от всей души желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи и успехов.



Отдельно хочется поблагодарить и поздравить наших клиентов, которые все эти годы были с нами - желаю вам благополучия и процветания!

На торжественном собрании, посвященном юбилею компании, сотрудников «Каскор-Транссервис» отличили ведомственными наградами от Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также от местных исполнительных органов.В преддверии юбилея предприятия и Дня работника транспорта, мы побеседовали с председателем правления организации - Борашевым Алтаем Сагинтаевичем. Он рассказал о пути становления компании, о будущих перспективах и о ценнейшем ресурсе предприятия – его сотрудниках.В группу компаний предприятия входит четыре дочерних организации. Мы обеспечивам работой более 500 человек.Помимо этого, предприятие является крупным налогоплательщиком нашего региона. Величина налоговой нагрузки за 2022 год по группе компаний составила 1 миллиард 421 миллион тенге, доля АО «Каскор-Транссервис» в этой сумме составила 790 миллионов тенге.Большое внимание уделяется вовлечению детей в массовый спорт. Один из акционеров компании с 2023 года является Председателем Федерации Самбо Мангистауской области, тогда как компания является ее генеральным спонсором. На регулярной основе оказывается поддержка Федерации по художественной и эстетической гимнастике.Компания ежегодно принимает участие в благотворительной акции «Дорога в школу» - необходимыми школьными наборами обеспечиваются дети с инвалидностью и дети-первоклассники наших сотрудников.На протяжении многих лет предприятие оказывает спонсорскую и благотворительную помощь по различным направлениям - от социально-значимых объектов региона до финансирования спортивных мероприятий и оказания адресной помощи.Кроме того, предприятие оказывает спонсорскую помощь ветеранам и участникам ВОВ, а также лицам, приравненным к ним - работавшим и работающим на предприятии, дополнительно приобретаются продуктовые корзины.Для поддержания здорового образа жизни, наши сотрудники бесплатно пользуются футбольным залом – под занятия отводится время в выходной и будний дни, два раза в неделю, в спортивном комплексе «MELOVOY». В этих же целях для коллектива компании предоставляется скидка в 50 процентов на пользование тренажерным залом и бассейном. С момента открытия спортивного комплекса «MELOVOY» в честь празднования государственных, национальных и профессионального праздников проводятся спортивные соревнования между работниками компании с гарантированными денежными призами.В честь празднования 60-летия компании и профессионального праздника «День работника транспорта», за достойный трудовой вклад в становление и развитие предприятия, а также высокую производственную и трудовую дисциплину, отличившихся работников наградили благодарственными письмами Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, акимов города и области. Отдельно хочу выделить нашего сотрдуника – Кульжанова Жолдаскали Актажиевича – он был удостоен награды «Почетный железнодорожник» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.Мы уверены в своих силах. Профессионализм сотрудников АО «Каскор-Транссервис» обеспечивает достойное качество предоставляемых услуг. На протяжении долгих лет компания показала хорошую организацию работы, четкое выполнение обязательств и умение оперативно решать поставленные задачи.