Компания NCOC провела международную конференцию, посвященную 30-летию начала морских операций на Северном Каспии

В честь юбилейного события начала морских операций на Северном Каспии компания NCOC провела международную конференцию. С приветственными словами к участникам конференции обратились советник премьер-министра РК Мурат Журебеков, вице-министр энергетики Алибек Жамауов, , вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин. Спикеры отметили важность осуществления морских нефтегазовых операций на Северном Каспии, которые позволили привлечь в Казахстан иностранные инвестиции, новые технологии, мировой опыт в разработке сложнейших морских месторождений. Они такжеподчеркнули важность реализации крупных социальных проектов по всей стране.Продолжая работу конференции, Управляющий директор компании NCOC Оливье Лазар и ряд руководителей директоратов компании рассказали о первых шагах Северо-Каспийского Проекта, начатого в 1993 году, представив общий обзор и основные этапы Проекта.Участники конференции были ознакомлены с докладами ведущих экспертов отрасли по вопросам морской безопасности, экологии и будущим развитием морского сектора региона. В числе приглашенных спикеров были эксперты и специалисты Российской Федерации и Азербайджана, которые поделились уникальными исследованиями, инновационными подходами, способные улучшить безопасность и устойчивость морской деятельности в регионе.Особый интерес вызвал доклад спикеров от компании NCOC на тему «Влияние падения уровня Каспийского моря на операции на месторождении Кашаган». Менеджер NCOC по геоматике Асылжан Галиев рассказал о тенденциях изменения уровня моря за последние 30 лет и усилиях, предпринимаемых NCOC по разработке комплексных и качественных решений для поддержания эффективности операционной деятельности и обеспечения безопасности в регионе. В своюочередь руководитель группы по планированию освоения и логистики компании NCOC Жульен Фурньие (Франция) сделал акцент на технических решениях нивелирования рисков. Он подчеркнул необходимость применения инновационных технологий, которые способны справиться с изменяющимися условиями и обеспечить безопасность морских операций и стабильность в регионе.Выступивший на конференции Генеральный директор Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) Николай Горбань рассказал об успешном сотрудничестве между Оператором Северо-Каспийского проекта и КТК в обеспечении стабильных логистических поставок углеводородного сырья на мировые рынки.Приглашенные спикеры конференции уделили внимание развитию нефтехимических комплексов на базе углеводородного потенциала региона, а также на особенностях разведки и разработки на проекте Каламкас-Хазар. Они представили видение для создания инфраструктуры и промышленных объектов, используя богатый углеводородный потенциал северного Каспия. Участники конференции получили ценную информацию о существующих и будущих проектах, которые способствуют экономическому развитию и укреплению региональной энергетической независимости.Выступая на конференции, Заместитель управляющего директора NCOC Ерлан Мукай отметил важность социальных проектов в Атырауской и Мангистауской областях. Его выступление раскрыло важность осуществления этих проектов для поддержки местного населения и свидетельствовало о прогрессе, достигнутом благодаря совместными усилиями и инвестициям в регионы.По окончании мероприятия сотрудники консорциума, внесшие значимый вклад в развитие проекта и ветераны были награждены медалями «Солтүстік Каспий Жобасындағы Ерен Еңбегі Үшін», грамотами и благодарственными письмами.Завершая работу конференции, Управляющий директор NCOC Оливье Лазар отметил, что «Северо-Каспийский проект стал знаменательной вехой в более чем вековой истории казахстанской нефти. В качестве Оператора компания NCOC стремится принести максимально возможную пользу экономике Казахстана и сделать посильный вклад в динамичное развитие страны».