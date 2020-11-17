О скандальной ситуации вокруг Бозжыры высказались в партии «ADAL»

- В дальнейшем, уже когда проектный документ будет готов, думаю, общественность согласно экологическому кодексу, безусловно, будет принимать участие. Можно создать комиссию, которая будет состоять из представителей государственных органов, общественности и совместно принимать решения по конкретным вариантам. Но развивать экотуризм однозначно нужно, - отметила эколог.



- Я, как член партии «Adal», как и многие однопартийцы, готова войти в состав комиссии и поучаствовать в решении этого важного вопроса, - сказала Лаура Маликова.

Жители Мангистауского региона активно высказывались против возведения гостиницы и инфраструктуры в непосредственной близости от урочища. Общественность высказывала опасения того, что это негативно повлияет на сохранность уникального природного творения и экологическую обстановку.Своё мнение по этому поводу высказала председатель Ассоциации практикующих экологов, член политического совета партии «Adal» Лаура Маликова.Она подчеркнула, что ситуация в урочище Бозжыра, связанная с возможным строительством отеля-бутика, непростая.«В целом, конечно, экологический туризм в Казахстане нужно развивать, но это нужно делать с учётом опыта стран ОЭСР. Во-первых, не нужно отдавать земли в аренду. Нам нужно развивать систему национальных парков. Во-вторых, экологический туризм подразумевает, что будет рассчитана рекреационная нагрузка, то есть это не должен быть массовый туризм, когда несколько тысяч людей в один момент находятся в одном месте. Поток должен быть урегулирован. Этим и отличается экологический туризм от массового. В-третьих, нужно понимать, что сейчас на данном этапе решение о строительстве ещё не принято. Рассматриваются различные варианты. В целом, при разработке проектов должно быть несколько альтернатив, и из них нужно выбирать тот вариант, который наносит наименьшее воздействие на окружающую среду. Очень важно учитывать то, чтобы не было негативного человеческого воздействия на флору и фауну. Это касается в том числе размещения инженерных коммуникаций. Нужно подходить очень дотошно в таких вопросах», - говорит Лаура Маликова.Таким образом, по её словам, к организации туризма в уникальных природных местах нужно подходить комплексно и максимально обдуманно.