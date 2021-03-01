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Опубликовано: Сегодня, 16:11

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В Актау открылся новый Digital-офис компании Beeline

Digital-офис компании Beeline
Компания Beeline 26 февраля презентовала в Актау новый Digital-офис, который расположился в ЖК «Royal House» в 19 микрорайоне.

Digital-офис нового поколения – дизайн и структура продуманы так, чтобы ускорить и упростить процессы обслуживания клиентов.

Офис имеет четкое обозначение зон обслуживания и продуктовых категорий, что позволяет клиенту легко ориентироваться.

В офисе предусмотрена зона выкладки с девайсами и аксессуарами, которая позволяет клиентам определиться с выбором телефона или аксессуара, протестировать его или просто ознакомиться.

Также интересная функция – экраны touch and watch, которые помогут абоненту не только быстро определиться с моделью телефона, но и наглядно сравнить между собой несколько моделей.

В Актау открылся новый Digital-офис компании Beeline


– В рамках проекта «Paperless office» 85% операций (перерегистрация номера, переоформление, отключение/подключение услуг, замена sim и другие) проводятся без заполнения бумажных заявлений. Согласовать операцию можно путем sms-подтверждения и виртуальной подписи. Теперь, один раз пройдя идентификацию по лицу в офисе или в приложении «Мой Beeline», получить сервис в офисе можно без удостоверения личности, – рассказывает Гульнара Явгильдина, супервайзер монобрендовой торговой сети Актау.


Компания Beeline всегда стремится предоставить наиболее комфортный сервис. Во флагманском офисе Актау расположен уголок ЦОН (с сотрудником программы «Правительство для граждан»), где посетители смогут получить консультационные услуги и реализовать некоторые операции (например, с ЭЦП, порталом egov и прочее).

В Актау открылся новый Digital-офис компании Beeline


– Также в нашем офисе представлен проект «Контрактные телефоны» – клиент может не просто купить смартфон своей мечты, а еще и сразу одной покупкой обеспечить себя современной техникой и выгодным тарифным планом на целый год. Преимущества компании – собственное кредитование и выгодные цены. Также контрактный телефон можно приобрести в рассрочку через несколько банков. Оформление займет всего 10-15 минут, – отметила Гульнара.


Офис Beeline расположен в ЖК «Royal House» в 19 микрорайоне.
График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

В Актау открылся новый Digital-офис компании Beeline


В Актау открылся новый Digital-офис компании Beeline


Партнерский проект "Лады" и "Beeline"



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