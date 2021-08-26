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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:58

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Энергоснабжающие организации задолжали ТОО «МАЭК - Казатомпром» более 6 миллиардов тенге

ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Общая задолженность энергоснабжающих организаций перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» составляет 6.1 млрд.тенге, с двумя из них (чей долг составляет около 90 процентов от общей суммы) энергокомбинат начал работу по взысканию задолженности, сообщает пресс-служба предприятия.

В соответствии с правилами организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке, купля-продажа электроэнергии на розничном рынке осуществляется через энергоснабжающие организации. Функцию снабжения электроэнергией потребителей г. Актау, Мунайлинского района и г. Жанаозена на себя взяли ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жүйелері».

С начала деятельности у ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жүйелері» начала расти задолженность перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» за приобретённые энергоресурсы. И до сегодняшнего дня задолженность продолжает расти.

С 1968 года МАЭК является единственным предприятием в регионе с непрерывным циклом производства электроэнергии, питьевой, технической, горячей воды и тепла для жителей областного центра – города Актау, производственных и социально значимых объектов Мангистауской области.
При этом потребители делятся на две категории: оптовые (потребление свыше 1МВт) и розничные (потребление до 1 МВт). В качестве основного ресурса для производства продукции используется газ, приобретаемый у АО «КазТрансГаз Аймак».

За неполные три года общая просроченная дебиторская задолженность ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» перед МАЭКом составила более 5,6 млрд тенге.
ТОО «МАЭК-Казатомпром» со своей стороны предпринимал все возможные законные меры по истребованию образовавшейся задолженности, но данные меры не принесли результата. Заботясь о нуждах населения, энергокомбинат не может ввести ограничения отпуска энергоресурсов компаниям-должникам, т.к. дефицит электроэнергии может негативно отразиться на бесперебойном функционировании больниц, амбулатории, стационаров и других социально значимых объектов. Не дали соответствующего эффекта и судебно-исполнительные меры в отношении ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери».

При этом ТОО «МАЭК-Казатомпром» ежемесячно оплачивает текущую задолженность перед АО «КазТрансГаз Аймак», которая составляет более 3 млрд. тенге.
В целях поддержания бесперебойности поставок газа для производства своей продукции ТОО «МАЭК-Казатомпром» вынуждено брать кредиты в банках второго уровня и нести бремя по оплате процентных ставок банка за счёт своих средств. В данный момент кредитный лимит в банках исчерпан, предприятие терпит огромные убытки из-за ежемесячно растущей дебиторской задолженности.

Данная ситуация негативно отражается на производстве продукции, модернизации оборудования, стабильной работе предприятия и соблюдении трудовых обязательств перед порядка трёхтысячным коллективом ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Руководство МАЭКа вынуждено направлять все полученные денежные средства с реализации своей продукции на погашение задолженности за потребляемый топливный газ, пеню за просрочку по оплатам перед нашими кредиторами и проценты перед банками.

На основании вышеизложенного и в целях недопущения негативных последствий из-за неуклонно растущей дебиторской задолженности ТОО «МАЭК-Казатомпром» вынуждено с 01.09.2021 года расторгнуть все договорные взаимоотношения с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери».
Расторжение договора не приведёт к сбоям в поставке электроэнергии населению. Будут заключены договоры с другими энергоснабжающими компаниями, при этом ТОО «МАЭК-Казатомпром» будет рекомендовать им трудоустроить высвобождаемых работников компаний - должников.

Жителей городов Актау и Жанаозена, а также Мунайлинского района просим отнестись к вынужденным мерам с пониманием. В случае непринятия данных мер накопившаяся задолженность энергокомбината в конечном итоге может привести к остановке предприятия, производящего для нужд населения электроэнергию, питьевую, техническую, горячую воду и тепло. Это, в свою очередь, несёт серьёзную угрозу безопасности жизни и здоровья жителей Мангистауской области.

ПРЕСС-СЛУЖБА ТОО «МАЭК-Казатомпром»


Партнерский проект "Лады" и ТОО «МАЭК-Казатомпром»



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Комментарии ( 6 )

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  • TU-154
 Dushman (Посетители) Сегодня, 14:03
Мутняк продолжается...

МАЭК работайте как раньше, без посредников, мы простой народ готовы платить Вам напрямую. Будьте с народом в наше трудное время.

Цитата: Vohazab
МАЭК тут ни причем, законы у нас такие. Не могут они на прямую электроэнергию продавать, надо через прокладку.

Этот закон и создали 3 года назад, что бы отдирать у людей последнее.
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 13:30
Ща альянс напишет что у них не хватает денег, нужно поднимать тарифы, тарифы низкие мы работаем в убыток, люди нам не платят и нам платить нечем. В общем подготавливают людей к поднятию тарифов.
 
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  • malovdmitriy
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:59
МАЭК тут ни причем, законы у нас такие. Не могут они на прямую электроэнергию продавать, надо через прокладку.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Галина63
  • malovdmitriy
 14679677 (Посетители) Сегодня, 12:31
kolu411, там точно головой думали, когда эту прокладку придумывали.
 
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  • Галина63
  • malovdmitriy
  • TU-154
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:02
Чушь полная! А почему раньше молчали? Мы бы лучше МАЭКу оплачивали чем этой прокладке. Тупо выкачали бабло и теперь будут просить помощи у государства на ремонт МАЭКа а мы сидеть без воды. Нужно срочно вводить анатомию с детского садика и объяснять что головой думают а на пятой точке сидят!
 
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  • arelav_74
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  • sakura.68
  • Ну Ну
  • Pinochet
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  • TU-154
  • non_alcoholic
 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 11:34
Что и стоило ожидать... Хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто подложил эту "прокладку" под МаЭК. Платили напрямую МаЭКу и проблем не было. "Не было у бабы забот - купила баба "порося". Ещё один "поросёнок" - это ОСИ, ждём отопительный сезон, а вместе с ним и проблемы.
 
 

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