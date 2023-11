Как заработать 12% годовых в долларах?

Облигации все еще могут оставаться далеким понятием от обывателей, но опытные инвесторы знают, что ценные бумаги являются отличным способом преумножить свой капитал. На сегодняшний день это один из самых популярных инструментов на мировом фондовом рынке для получения пассивного дохода. При этом предложений на рынке становится больше. По данным Fitch Ratings, выпуск облигаций инвестиционного уровня в США в первом полугодии 2023 года составил $363 млрд, что на 24% выше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как и любая ценная бумага, облигация имеет свои особенности, которые необходимо учитывать перед тем, как вложиться. Разберем их на примере уникального предложения от Freedom Holding Corp. – долларовых облигаций с фиксированным доходом в 12% годовых, которые выйдут в обращение в декабре 2023 года.



На что обратить внимание при выборе облигаций?



1) Эмитент и гарантия выплат



При вложении в облигации необходимо удостовериться, что вы доверяете компании, выпускающей данные ценные бумаги (эмитенту). Если по данным долговым ценным бумагам также имеется гарантия лица с большей финансовой устойчивостью, то это значительно улучшает их кредитное качество. Для принятия инвестиционного решения обязательно изучите всю информацию о них, в том числе финансовые показатели.

К примеру, новые долларовые облигации будут выпущены Freedom Finance SPC Ltd. (FFSPC) – дочерней компанией Freedom Holding Corp. (FRHC). Рыночная капитализация американского холдинга достигает почти $5 млрд, а по данным за прошедший квартал его выручка увеличилась в 2,4 раза. Так что облигации обеспечены активами FRHC.



2) Объем и срок обращения



Эмитент в самом начале предоставляет данные об объеме выпуска облигаций, чтобы инвесторы понимали, сколько бумаг будет в обращении. Например, бумаги от Freedom будут размещены в объеме не менее $100 млн, а объем выпуска составит $200 млн.

Каждая облигация выпускается на определенный период, чаще всего на несколько лет. Свои долларовые бумаги Freedom Holding Corp. будет выпускать сроком на пять лет.



3) Стоимость купона и минимальная сумма заявки



Поскольку облигации торгуются на фондовом рынке, цена на них почти всегда определяется балансом спроса от покупателей и предложения от продавцов. Также эмитент определяет минимальную сумму заявки, которую готов удовлетворить.

В случае с Freedom Finance SPC Ltd. номинальная стоимость каждой бумаги составит $100, а купить их можно будет минимально на сумму $1000.



4) Доходность и периодичность выплаты



Этот пункт для многих людей является самым главным, ведь именно выгодные условия с высокими процентами делают облигации столь привлекательными. Немаловажно также обратить внимание на периодичность выплат по выбранной ценной бумаге.

Доходность по облигациям Freedom Finance SPC Ltd. будет составлять 12% годовых, или 1% ежемесячно (в первые два года обращения). Выплаты по бумагам будут проходить каждый месяц.

В течение последующих трех лет обращения ставка купонного вознаграждения по облигациям будет определена исходя из базовой ставки Федеральной резервной системы США, сложившейся на конец второго года обращения ценных бумаг. При этом держателям облигаций Freedom Finance SPC Ltd. будет предоставлена возможность (опцион) продать свои облигации эмитенту в конце второго года обращения.



5) Площадка размещения и хранения



Более того, необходимо изучить, на какой площадке будут выпущены интересующие вас бумаги. В нашей стране их две – это Казахстанская фондовая биржа (KASE) и биржа Международного финансового центра Астана (AIX).

Облигации от Freedom Holding Corp. будут выпущены по правилам и законодательству МФЦА на площадке AIX. Один из больших плюсов – доходы по облигациям, купленным в данном месте, не облагаются налогами (применимо только для резидентов РК).



Как продать облигации?



Следует внимательно ознакомиться с условиями при покупке бумаг. В работе облигаций в ход вступают главный ресурс и ценное качество любого успешного инвестора – время и терпение. Будьте готовы дождаться минимального срока, который указал эмитент покупателям для последующей продажи своих бумаг. Запрос на продажу облигаций подается через брокера при соблюдении определенных условий.

Если рассматривать выгодное долларовое предложение от FRHC, через два года обращения инвесторы могут предъявить облигации к выкупу по номинальной стоимости в $100 за бумагу.



В целом облигации – это достаточно надежный инструмент, который не так зависим от постоянных изменений на рынке, как, например, акции. Они являются неотъемлемой частью портфеля консервативного инвестора. Но, как и при выборе любой ценной бумаги, необходимо детально изучить все нюансы и данные из открытых источников. Зато, после того как вы сделали верный выбор, ваши деньги уже будут работать на вас, пока вы спите.



