19 лет на страже безопасности

В связи с этим поздравляем весь коллектив, желаем им здоровья, семейного счастья и успехов в труде.В настоящее время мы работаем как с казахстанскими, так и с иностранными партнёрами, охраняем объекты нефтегазовой отрасли, объекты промышленности транспорта и энергетики, офисы, гостиницы, обменные пункты, магазины, частные дома города Актау и области.Охранное предприятие ТОО «SECURITY FOR ALL» создано в апреле 2001 года, имеет государственную лицензию ГС №007616 (республиканского значения) на осуществление охранной деятельности без ограничения срока действия. Мы обеспечиваем монтаж охранной, пожарной и тревожной сигнализации с выходом на пульт центрального наблюдения.Наши услуги распространяются как на юридических, так и на физических лиц, сотрудники ТОО «SECURITY FOR ALL» сопровождают грузы, ценности и физических лиц по территории Республики Казахстан.Организация оснащена круглосуточной дежурной службой, тремя группами оперативного реагирования (ГБР), специальным автотранспортом с повышенной проходимостью, оборудованным специальными средствами. Сотрудники имеют разрешение на ношение и хранение оружия.- универсальный магазин «Казахстан»;- гостиница «Grand Hotel Victory»;- филиал компании «Halliburton»;- ТОО «Карьер Тау» (вооруженная охрана);- ТОО «Алем-Т»;- зона отдыха «Серебряные пески»;- ТОО «Каракудукмунай»;- филиал «Baker Hughes»;- ТОО «Sewon-Vertex» и ещё 150 объектов жизнедеятельности города Актау и области.Директором ТОО «SECURITY FOR ALL» в настоящее время является полковник запаса КНБ РК Байжанов Дингуат Шегемович, который со всеми клиентами компаний поддерживает хорошие деловые отношения.