19 лет на страже безопасности

27 октября 2020 года приказом Министерства внутренних дел РК за №599 л/с, за подписью генерал-лейтенанта Тургумбаева Е., за вклад в обеспечение защиты жизни, здоровья и имущества от противоправных посягательств и в связи с празднованием Дня работников охранных организаций наша частная охранная организация ТОО «SECURITY FOR ALL» награждена благодарственным письмом.
В связи с этим поздравляем весь коллектив, желаем им здоровья, семейного счастья и успехов в труде.
В настоящее время мы работаем как с казахстанскими, так и с иностранными партнёрами, охраняем объекты нефтегазовой отрасли, объекты промышленности транспорта и энергетики, офисы, гостиницы, обменные пункты, магазины, частные дома города Актау и области.
Охранное предприятие ТОО «SECURITY FOR ALL» создано в апреле 2001 года, имеет государственную лицензию ГС №007616 (республиканского значения) на осуществление охранной деятельности без ограничения срока действия. Мы обеспечиваем монтаж охранной, пожарной и тревожной сигнализации с выходом на пульт центрального наблюдения.
Наши услуги распространяются как на юридических, так и на физических лиц, сотрудники ТОО «SECURITY FOR ALL» сопровождают грузы, ценности и физических лиц по территории Республики Казахстан.
Организация оснащена круглосуточной дежурной службой, тремя группами оперативного реагирования (ГБР), специальным автотранспортом с повышенной проходимостью, оборудованным специальными средствами. Сотрудники имеют разрешение на ношение и хранение оружия.В настоящее время репутацию нашей охранной компании могут подтвердить следующие клиенты:
- универсальный магазин «Казахстан»;
- гостиница «Grand Hotel Victory»;
- филиал компании «Halliburton»;
- ТОО «Карьер Тау» (вооруженная охрана);
- ТОО «Алем-Т»;
- зона отдыха «Серебряные пески»;
- ТОО «Каракудукмунай»;
- филиал «Baker Hughes»;
- ТОО «Sewon-Vertex» и ещё 150 объектов жизнедеятельности города Актау и области.
Директором ТОО «SECURITY FOR ALL» в настоящее время является полковник запаса КНБ РК Байжанов Дингуат Шегемович, который со всеми клиентами компаний поддерживает хорошие деловые отношения.На правах рекламы