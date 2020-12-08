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19 лет на страже безопасности

Просмотров:1074 Опубликовано: Сегодня, 12:22
19 лет на страже безопасности
19 лет на страже безопасности
27 октября 2020 года приказом Министерства внутренних дел РК за №599 л/с, за подписью генерал-лейтенанта Тургумбаева Е., за вклад в обеспечение защиты жизни, здоровья и имущества от противоправных посягательств и в связи с празднованием Дня работников охранных организаций наша частная охранная организация ТОО «SECURITY FOR ALL» награждена благодарственным письмом.

В связи с этим поздравляем весь коллектив, желаем им здоровья, семейного счастья и успехов в труде.

В настоящее время мы работаем как с казахстанскими, так и с иностранными партнёрами, охраняем объекты нефтегазовой отрасли, объекты промышленности транспорта и энергетики, офисы, гостиницы, обменные пункты, магазины, частные дома города Актау и области.

19 лет на страже безопасности


19 лет на страже безопасности


Охранное предприятие ТОО «SECURITY FOR ALL» создано в апреле 2001 года, имеет государственную лицензию ГС №007616 (республиканского значения) на осуществление охранной деятельности без ограничения срока действия. Мы обеспечиваем монтаж охранной, пожарной и тревожной сигнализации с выходом на пульт центрального наблюдения.
Наши услуги распространяются как на юридических, так и на физических лиц, сотрудники ТОО «SECURITY FOR ALL» сопровождают грузы, ценности и физических лиц по территории Республики Казахстан.

19 лет на страже безопасности


Организация оснащена круглосуточной дежурной службой, тремя группами оперативного реагирования (ГБР), специальным автотранспортом с повышенной проходимостью, оборудованным специальными средствами. Сотрудники имеют разрешение на ношение и хранение оружия.

19 лет на страже безопасности


В настоящее время репутацию нашей охранной компании могут подтвердить следующие клиенты:
- универсальный магазин «Казахстан»;
- гостиница «Grand Hotel Victory»;
- филиал компании «Halliburton»;
- ТОО «Карьер Тау» (вооруженная охрана);
- ТОО «Алем-Т»;
- зона отдыха «Серебряные пески»;
- ТОО «Каракудукмунай»;
- филиал «Baker Hughes»;
- ТОО «Sewon-Vertex» и ещё 150 объектов жизнедеятельности города Актау и области.

Директором ТОО «SECURITY FOR ALL» в настоящее время является полковник запаса КНБ РК Байжанов Дингуат Шегемович, который со всеми клиентами компаний поддерживает хорошие деловые отношения.

19 лет на страже безопасности

19 лет на страже безопасности

19 лет на страже безопасности


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