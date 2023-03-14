Мой работодатель - народ!

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Изготовлено ТОО "Лада Пресс", заказчик - Бралина С.

Оплачено с личного счета кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан