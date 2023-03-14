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ЛАДА.kz » ВЫБОРЫ-2023

Опубликовано: Сегодня, 09:01

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Мой работодатель - народ!

Интервью с кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК от Мангистауской области Бралиной Салтанат.

Бралина Салтанат - основатель и директор ТОО «EcoWasteAqtau». Компания занимается сбором вторичного сырья более 5 лет. Помимо этого, Салтанат занимается и другими вопросами экологии, а также принимает активное участие в рабочих группах по Экокодексу.

Бралина С. поддерживает ОО «Ресурс» - кабинет инклюзии для детей с аутизмом и кризисный центр «Дом мамы» - для женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, либо пострадавших от насилия.

Кроме того, Салтанат – член актива группы #нетутильсбору совместно с Санжаром Бокаевым, более 3 лет занимается отменой утилизационного сбора, сбора за первичную регистрацию.

Мой работодатель - народ!


Что для вас выборы-2023?

Предвыборная гонка сейчас загоняет «народных избранников» - кандидатов в депутаты в очень трудные обстоятельства, и как мы видим по последним вирусным видео, не все могут выдержать порой нажима и «народной любви».
Конечно, очень трудно выступать и обещать новую жизнь, если ты из старой обоймы, трудно быть дружелюбным и убедительным, когда народ спрашивает с тебя за старые дела.

Что касается всех нас, уважаемые кандидаты, мы должны понять одну простую вещь, НЕ мы идем во власть, а мы идем в УСЛУЖЕНИЕ! Депутат, как и другой чиновник, это НАЕМНЫЙ РАБОТНИК народа, у нас повышенная ответственность и спрос. Мы сейчас проходим конкурсный отбор на вакантную должность депутата.
И важная задача для меня сейчас - показать гражданскому обществу, что страна изменилась, люди изменились, все мы хотим перемен.

Мой работодатель - народ!


Что Вы можете предложить своему работодателю?

Я не буду поднимать общие и образные проблемы про рухани жангыру, коррупцию и бедность. Не буду призывать всех объединиться, бросить все силы и строить новый Казахстан. Все это мне не по силам изменить в одиночку.
Я могу обещать только то, что в моих силах и в полномочиях депутата.
Первое, что я могу точно обещать – уважительно относиться ко всем гражданам без исключения, не кричать на них во время встреч, не убегать и не прятаться от журналистов в лифте, не отмалчиваться, когда происходят резонансные случаи, и люди ждут ответа от депутатов.
Второе. При рассмотрении проекта республиканского бюджета – решить вопрос финансирования ремонта и модернизации МАЭК за счет бюджета, а не за счет тарифов.
Третье - сделать депутатские запросы и потребовать включение Мангистауской области в перечень финансирования за счет "Жасыл даму" проектов по мусору, и за счет "Казах-туризма" проектов по туризму.
Четвертое – приложить все усилия от отмены утильсбра, инициировать изменения в Экологический кодекс РК.
Пятое - приложить все усилия для того, чтобы наказание за педофилию, за домогательства и любое насилие в отношении женщин и детей строго было строгим и неотвратимым. Инициировать изменения в УПК.

Мой работодатель - народ!


Почему именно Вы?

Потому что мне небезразлична моя страна и место, где я живу, где живут мои дети, моя семья, потому что меня многое не устраивает, и я чувствую, что смогу изменить в лучшую сторону.

Почему именно я?
1) во-первых, умение решать проблемы. Большую половину своей жизни я занимаюсь решением проблем, проблемы в бизнесе, проблемы с мусором, проблемы детей с ограниченными возможностями, сейчас вот занялась проблемой бытового насилия. Пока на сегодня у меня получается, уже даже сформировался навык решения проблем.
2) во-вторых, у меня есть навыки и знания, необходимые для депутатской деятельности, я по образованию юрист, и у меня есть опыт по написанию законов, я знаю процедуры и механизмы работы.
3) в-третьих, умение коммуницировать и взаимодействовать в рамках одной проблемы и работать на результат.

Мой работодатель - народ!


Я начинала борьбу с системой утильсбора в 2019 году – тогда, когда это казалось почти самоубийством, за эти годы мы добились определенного результата - утильсбор уменьшили вдвое. Сейчас меня поддерживает все наше общественное движение #нетутильсбору, а также Лига женской солидарности «Жiгер», это ведущие женщины Казахстана, которые поднимают очень важные социальные проблемы. Сейчас на этапе формирования гражданского общества, когда на выборы выходишь не от партии, я думаю, очень важна поддержка таких общественных инициатив.

Изготовлено ТОО "Лада Пресс", заказчик - Бралина С.
Оплачено с личного счета кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан



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