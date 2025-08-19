Это кража или утеря?

Қазақ тіліне аудару

Фото: кадр видео

Сегодня сидел на летней площадке одной кофейни, которая находится в самом центре города Актау. В один момент отлучился в уборную на несколько минут. Вернувшись заметил, что с моего столика исчез мой рюкзак с ноутбуком, портмоне и документами. Администрация заведения предоставила мне запись с камер видеонаблюдения, где чётко видно, как один мужчина подошёл к столику, оглянулся по сторонам, и увидев, что его никто не видит, забрал мой рюкзак. Ладно, в этом ничего оригинального нет. Кража как кража. Самое интересное началось с приезда полиции. А теперь внимание... Они (то есть 5 полицейских), посмотрев видео, которое я им предоставил и выслушав меня, начали утверждать, что это не кража, а утеря. И чтобы я особо ни на что не надеялся. То есть, это я сам виноват, что оставил свою вещь на столе и ушёл в уборную. А этот вор, вовсе не вор, а счастливчик, который просто нашёл бесхозную вещь. Минут двадцать мне пришлось им доказывать, что это кража, а не утеря. С одним особо упёртым сотрудником, которого зовут Түгелбай Ержан, мы даже «қол алысып» на что-то поспорили. В итоге каждая сторона осталась при своём мнении.

Сағындық Аяғанов, Касанов Айдар проведите воспитательную работу с данными сотрудниками. Желательно с выговором. Ну они же реально искажают закон, вводят меня в заблуждение и тем самым позорят честь мундира с таким мышлением.

P.S.: Мы же все позиционируем Актау как туристический город. Хорошо я свой, а представьте, турист из другой страны зайдёт в кофейню, поставит свои вещи на столик, а сам отойдёт помыть руки. А когда вернётся к столу не найдёт свои вещи. Прибывшие же полицейские скажут ему «Извини бро, но у тебя не украли, а ты сам потерял свои вещи». Вот будет позор.