Любительский теннис в Актау

В Актау с 22 пр 23 декабря прошёл любительский турнир по теннису Winter Cup 2025.

Любительский теннисный турнир Winter Cup 2025, которым был официально закрыт спортивный сезон, состоялся при поддержке Rixos Water World Aktau совместно с Федерацией тенниса Актау.

В турнире приняли участие любители тенниса разных возрастов и уровней подготовки. Участники получили возможность проверить свои силы в соревновательной обстановке, повысить уровень игры и обменяться опытом. Турнир также стал площадкой для укрепления теннисного сообщества города и популяризации здорового образа жизни.

Проведение Winter Cup 2025 подтвердило устойчивое развитие тенниса в Актау и растущий интерес горожан к этому виду спорта. Подобные соревнования способствуют вовлечению молодёжи в теннис, формированию спортивной культуры и созданию условий для дальнейшего роста спортсменов. По словам президента Федерации тенниса Актау Габита Ерпанова, в ближайшее время планируется расширение календаря соревнований, активная работа с детьми и поэтапное развитие инфраструктуры. Это позволит улучшить условия для тренировок и проведения турниров в регионе.