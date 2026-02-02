18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.02.2026, 17:34

Жители Актау бросают мусор за двором

Народные новости

«Брошенные жителями улиц мусор блокирует течение воды в ручьях» Климат в Жуалынском районе считается самым влажным и суровым в Жамбылской области. Вода протекающая по горным ущельям, впадает в реки, в свою очередь эта вода используется для орошения сельскохозяйственных земель. Некоторые ручьи протекают через районный центр село Б.Момышулы. Один из оврагов где протекает один из ручьев находится за улицей Н.Турысов, жители сбрасывают туда много всякого мусора включая стеклянные бутылки, пластику и строительные материалы и т.д. Это в свою очередь блокирует ручей препятствуя свободному течению воды в овраге. Если жителям позволяющим себе загрязнять природу не будут предприняты законные методы, то данная экологическая ситуация перерастет в необратимую проблему уже в ближайшее время. Более того, живущие в окрестностях данного оврага жители которые держать у себя дома несколько десятков скота (малые фермы в центре села) выбрасывают животный навоз вместе с их лекарствами шприцами, ампулами. Забивая животных выбрасывают на тот же овраг их мясо и внутренности, на запах которых прибегают собаки этих же улиц, с которыми играют дети этой же улицы. Выброшенное мясо и внутренности порождает в свою очередь инфекционное распространение на близкое окружение. Данная проблема уже несколько раз публиковалась в местных СМИ, но мусор и мясо с внутренностями животных как выбрасыволась так же продолжает выбрасыватся. В селе достаточно частных предприятий, которые собирают бытовые отходы и вывозят их на специальные полигоны. Однако вместо того, что бы сдавать мусор на утилизацию, жители этих домов сбрасывают их на овраг тем самым загрязняя экологию села. В нашей стране действует административная ответственность за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах (статья 434-2), где влечет штраф в размере 10 мрп либо привлечение к общественным работам на срок 40 часов. Но дело в том что данная статья не слишком уж действующая на самом деле, потому что жители как бросали мусор так и продолжают их выбрасывать!

