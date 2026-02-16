Сколько лет будут латать дорогу?

Я обращаюсь к городским властям уже не первый год по одной и той же проблеме - состоянию дороги к яхт-клубу и прибрежной зоне отдыха в Актау. Об этом пишут в СМИ ежегодно: в 2023 году, в 2024-м, в 2025 году и теперь снова в 2026-м. Но фактически ничего не меняется. Каждый год дорогу включают в планы ямочного ремонта. Каждый год выходят отчёты о выполненных работах. И каждый год через несколько месяцев покрытие снова разрушается. После дождей ямы появляются заново, латки выкрашиваются, дорога становится опасной. Возникает простой вопрос: сколько бюджетных средств уже потрачено на ежегодное латание одного и того же участка? И почему за эти годы нельзя было один раз сделать капитальный ремонт, чтобы больше к этой проблеме не возвращаться? Тем временем Актау активно продвигают как туристический город. В районе яхт-клуба развивается зона отдыха, строятся новые объекты, к запуску готовится новая гостиница Устюрт, сюда приезжают гости города. И первое, что они видят, дорогу, которая выглядит так, будто её не ремонтировали десятилетиями. Есть и ещё более серьёзная проблема. По этой же дороге ежедневно движется тяжёлая техника новой пожарной части. Машины, заполненные водой, создают серьёзную нагрузку на покрытие. В итоге дорога разрушается ещё быстрее. Но главное - на разбитых участках пожарные машины вынуждены снижать скорость. А в экстренной ситуации это потерянные минуты, которые могут стоить людям имущества, а иногда и жизни. Получается странная картина: государство строит новые объекты, говорит о развитии туризма, открывает пожарные части, но не может обеспечить нормальную дорогу к этим же объектам. Складывается впечатление, что проблему просто выгоднее латать каждый год, чем один раз сделать качественно. Поэтому хочу задать прямой вопрос городским властям: Когда будет выполнен полноценный капитальный ремонт дороги к яхт-клубу с заменой полного асфальтового покрытия и восстановлением основания, чтобы жители больше не поднимали этот вопрос ежегодно? И второй вопрос: кто персонально отвечает за то, что проблема годами не решается? Мы жители хотим не временных мер, а нормальной дороги, соответствующей статусу города, который называют туристическим.