17.02.2026, 09:30

В пригороде Актау щенки ищут дом

Народные новости 0 514 Алексей

В конце ноября на территорию промышленного объекта в селе Саина Шапагатова пришла беременная собака.

 Руководство приняло решение не выгонять её с территории, позволив найти укрытие от ветра и дождя. А позже сотрудники, заметив новорожденных щенков под кустом, решили помочь семейству перезимовать: построили утеплённый домик, организовали кормление и присмотр. Щенки познакомились с теплом человеческих рук раньше, чем увидели свет.

Сейчас малышам около трёх месяцев. Они здоровы, активны и уже начали осваивать территорию. Однако, держать их на объекте, где ездит строительная техника, критически невозможно и опасно. Мы рассчитывали дождаться тепла, чтобы всех вакцинировать и найти новых хозяев, но теперь сроки сжались из-за изменений на объекте. Нам не нужна финансовая помощь — только информационная поддержка, чтобы найти людей, готовых взять щенка в семью. У нас уже есть две взрослые собаки, поэтому оставить всех малышей у себя мы не можем. Приют в Актау переполнен.

Судьба бродяжничать незавидна. Готовы помочь с доставкой щенков по Мангистауской области и в соседние регионы: Актау, Жанаозен, Курык, Кульсары, Форт-Шевченко, Атырау, Актобе и может даже Уральск. Также готовы приобрести будущим владельцам амуницию и корм на первое время, организовать ветеринарный контроль и вакцинацию.

Подробная информация и контакты на странице: https://tusu.kz/p/ Надеемся, что благодаря информационной поддержке найдутся семьи хотя бы для нескольких малышей.

Комментарии

