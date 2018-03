Прислал: Мақсат

Я конечно понимаю, что «поезд баяғыда кетіп қалды» но всё же предлагаю новый алфавит на латинской графике для использования которой не нужно придумывать новые буквы и разрабатывать новую клавиатуру (т.е. влезающий в существующую стандартную раскладку клавиатуры). В нём всего 25 букв (в том числе одна вспомогательная – h, которая звучит как «аш») и одна апострофа (для обозначения букв Ь и Ъ), а по остальным буквам и родным и заимствованным предлагаю применять дифтонги, ведь не надо считать букву лишней, если она обозначает звук, отсутствующий в исконном казахском языке, но возможно заимствованный из других языков. С предложенным алфавитом наш Қазақстан будет всё таким же Kazakstan, вместо пузатого и непривычного Qazaqstan.



А а – A a; Б б – B b; В в – V v; Г г – G g; Д д – D d; Е е, Э э – E e; Ж ж – J j; З з – Z z; И и, Й й, I i – I i; К к – C c; Қ қ – K k; Л л – L l; М м – M m; Н н – N n; О о – O o; П п – P p; Р р – R r; С с – S s; Т т – T t; У у – U u; Ұ ұ – W w; Ф ф – F f; Х х, Һ һ – Q q; Ы ы – Y y; h – вспомогательная буква, ‘ – вспомогательный апостроф



дифтонги и апострофы:

Ә ә – Ae ae; Ғ ғ – Gh gh; Ё ё – Io io; Ң ң – Nh nh; Ө ө – Oh oh; Ү ү – Wh wh; Цц – Ts ts; Ч ч – Ch ch; Ш ш – Sh sh; Щ щ – Shh shh; Ъ ъ – ‘; Ь ь – ‘; Ю ю – Iu iu; Я я – Ia ia.



Примеры:

Аю отыр партада, екi колы калтада. А дедi, Б дедi, Р-га тiлi келмедi.

Aiu otyr partada, eki koly kaltada. A dedi, B dedi, R-gha tili celmedi.



Алма кетті домалап, көше бойын жағалап.

Alma cetti domalap, cohshe boiyn jaghalap.



Кел балалар, ойнайық, Ойнайық та ойлайық, Қандай жұмбақ болса да Шешпей оны қоймайық.

Cel balalar, oiinaiiyk, Oiinaiiyk ta oiilaiiyk, Kandaii jwmbak bolsa da Sheshpei ony koiimaiiyk.