Из Актау в Жанаозен: тренер по самбо пробежал 150 километров за 20 часов

Тренер по самбо из Мангистауской области Берик Амирханулы установил очередной рекорд, пробежав из Актау в Жанаозен, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.
В честь Международного дня спорта, который отмечают 17 августа, и 180-летия Абая Кунанбаева Берик Амирханулы вышел на ультрамарафон по маршруту Актау – Жанаозен и пробежал 150 километров.
Спортсмен преодолел это расстояние за 20 часов. Ранее он уже демонстрировал отличные результаты на дистанциях 65 и 42 километра.
По словам Берика Амирханұлы, он позиционирует свой забег не только как спортивное достижение, но и как пропаганду здорового образа жизни.
С января я начал регулярно тренироваться и бегать. Например, за 183 дня в рамках проекта «Tree of Life» я проверял себя на разных дистанциях. На 219-й день по своему плану я пробежал ультрамарафон длиной 150 километров по маршруту Актау – Жанаозен, - рассказал тренер отделения самбо спортивной школы «Жас батыр» Берик Амирханулы.
Спортсмен стартовал в Актау в 06:00 часов и прибыл в Жанаозен около 02:00 часов ночи.
