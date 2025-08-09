18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.08.2025, 20:37

Из Актау в Жанаозен: тренер по самбо пробежал 150 километров за 20 часов

Спорт

Тренер по самбо из Мангистауской области Берик Амирханулы установил очередной рекорд, пробежав из Актау в Жанаозен, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

В честь Международного дня спорта, который отмечают 17 августа, и 180-летия Абая Кунанбаева Берик Амирханулы вышел на ультрамарафон по маршруту Актау – Жанаозен и пробежал 150 километров.

Спортсмен преодолел это расстояние за 20 часов. Ранее он уже демонстрировал отличные результаты на дистанциях 65 и 42 километра.

По словам Берика Амирханұлы, он позиционирует свой забег не только как спортивное достижение, но и как пропаганду здорового образа жизни.

С января я начал регулярно тренироваться и бегать. Например, за 183 дня в рамках проекта «Tree of Life» я проверял себя на разных дистанциях. На 219-й день по своему плану я пробежал ультрамарафон длиной 150 километров по маршруту Актау – Жанаозен, - рассказал тренер отделения самбо спортивной школы «Жас батыр» Берик Амирханулы.

Спортсмен стартовал в Актау в 06:00 часов и прибыл в Жанаозен около 02:00 часов ночи.

25
1
0
