Спортсмен из Мангистау стал чемпионом XII Всемирных игр

На XII Всемирных играх, проходящих в городе Чэнду (Китай), в копилку сборной Казахстана поступила первая золотая медаль – ее завоевал джитсер из Мангистауской области Жанибек Абу-Бакир. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК

В Чэнду с 7 по 17 августа проходят международные спортивные состязания – XII Всемирные игры. В играх принимают участие свыше 300 спортсменов со всего мира.

Джитсер из Мангистауской области Абу-Бакир Жанибек вошел в состав сборной Казахстана.

Спортсмен выступал в весовой категории до 69 килограммов.

В финальном поединке наш спортсмен победил Фарида Бен Али со счётом 12:9.

Напомним, в 2024 году Абу-Бакир Жанибек стал шестикратным чемпионом Азии.