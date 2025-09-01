18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
01.09.2025, 14:00

OCEANMAN AQTAU-2025: Каспий испытал на прочность спортсменов из разных уголков мира

Спорт 0 1 611 Не показывать автора

Город превратился в арену одного из самых масштабных спортивных событий Центральной Азии – международного заплыва OCEANMAN AQTAU-2025. На побережье Каспия в течение двух дней представители разных стран мира преодолевали дистанции до 10 километров, чтобы испытать себя и побороться за место в мировом финале. Корреспондент Lada.kz побывал на соревнованиях и пообщался с организаторами, а также участниками турнира. 

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Атмосфера на состязаниях в течение двух дней – 30 и 31 августа – царила особенная: азарт, драйв и море эмоций. Организатор турнира, владелец международной франшизы Oceanman Казахстан Ералы Оралов, отметил, что иностранные спортсмены, особенно гости из дальнего зарубежья, были буквально поражены масштабом Каспийского моря и условиями в Актау. 

Я считаю, что это настоящее туристическое событие. На это мероприятие люди покупают билеты и семьями приезжают. В первый день плывут родители, во второй день – дети. Целый год до этого тренируются, - отметил Ералы Оралов. 

Своими впечатлениями поделилась и участница из Мексики Яна Лорето, которая впервые вышла на каспийскую дистанцию. Главным испытанием для нее стала температура воды +19 градусов, но поддержка зрителей, говорит участница, согрела и помогла пройти состязания до конца. Спортсменка заняла несколько призовых мест.

Меня зовут Яна, я из Мексики, и я очень рада сегодня быть в Актау. Организация турнира была на высшем уровне. Несмотря на то, что вода в море была для меня очень холодная, я выложилась на полную в этих соревнованиях. Все люди, которые занимаются плаванием, должны посетить Актау и принять участие в этих состязаниях. Мне очень все понравилось, особенно приветливые и дружелюбные люди здесь, - поделилась впечатлениями участница из Мексики. 

Особая гордость турнира – спортсмен из Актау с ограниченными возможностями Куаныш Аскар. Имея только одну руку, он преодолел марафонскую дистанцию в 10 километров за 3 часа 30 минут. В своей категории мужчина стал чемпионом, а в абсолюте занял третье место.

Когда официально объявили, что соревнования будут в Актау, мы, местные ребята, готовились. У нас было 1,5 месяца. Периодически на выходных с ребятами заплывали, были готовы погружаться и в холодную воду, и в теплую, и в волны, и в штиль. У нас, как у местных, была большая ответственность – выступить хорошо, показать наш город, наших спортсменов с хорошей стороны. Старались, ну и поддержка была сильная. Гости приехали к нам из Мексики, из Америки, много откуда – ощущения от этой коллаборации не передать, это нужно прочувствовать. Надеюсь, что мероприятие смотивирует кого-то пойти в бассейн, на море, плавать, заниматься, - сказал Куаныш Аскар.  

Два дня борьбы и эмоций на Каспии показали, что Актау готов принимать соревнования высокого уровня. И, возможно, именно здесь мы увидим будущих чемпионов мира.

22
1
0
