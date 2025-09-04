Уроженец Актау рассказал об изменении концепции создания Книги рекордов Гиннесса на основе его идеи

Семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса из Актау Ильдар Ягьяев стал автором идеи, которая, по его словам, изменила концепцию легендарного издания, сообщает Lada.kz.
Книга рекордов Гиннесса выходит ежегодно уже почти 70 лет. Но, после встречи Ильдара Ягьяева с главным редактором издания, Крэгом Глендэем, было принято решение полностью обновить подход к публикации, заявляет спортсмен.
Теперь каждый, кто имеет действующий рекорд, может напечатать свой рекорд на обложке, - рассказал спортсмен.
По его словам, это открывает возможности для огромного числа рекордсменов, ведь в печатную версию книги попадают лишь единицы. Новая концепция сразу вызвала ажиотаж - желающих оказалось так много, что образовалась очередь. Самому Ильдару Ягьяеву пришлось ждать около месяца.
Можно сказать, все началось с моей идеи. Я даже сделал футболку с изображением себя на обложке и надписью: «Хочу попасть в Книгу рекордов Гиннесса». И теперь мечта огромного количества рекордсменов тоже становится реальностью, - отмечает семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.
Напомним, Ильдар Ягьяев вошел в Книгу рекордов Гиннесса-2026.
