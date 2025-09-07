18+
07.09.2025, 11:11

Два борца из Актау представят страну на чемпионате мира

Спорт 0 1 197 Сергей Кораблев

Два спортсмена из Актау Майис Алиев и Муханбет Мамбетов прошли отбор на чемпионат мира по борьбе, который пройдет в Сербии, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Абай Смагулов
Фото предоставил Абай Смагулов

Путевку на чемпионат мира актауские спортсмены получили, став победителями республиканского турнира памяти известного борца Абилсеита Айханова. Соревнования проходили среди спортсменов до 23 лет с 4 по 6 сентября в Талдыкоргане и стали квалификационным этапом на мировое первенство.

Так, Майис Алиев (в весе до 70 кг) и Муханбет Мамбетов (в весе до 86 кг) стали чемпионами и завоевали «золото».

Эмиль Амирханов (до 61 кг) и Навруз Ахмедханов (до 86 кг) взяли серебряные награды.

Таким образом, в конце октября на чемпионате мира в Сербии выступят два актауских борца - Майис Алиев и Муханбет Мамбетов.

Вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов выразил уверенность, что спортсмены достойно представят казахстанскую школу борьбы.

Наших борцов отличает дисциплинированность, командный дух и стремление быть первыми. От Майис Алиева и Мухамбета Мамбетова мы ждем только «золото», - заявил Абай Смагулов.

Стоит отметить, что на турнире в Талдыкоргане не боролся Камиль Куруглиев, так как он готовится на чемпионат мира по вольной борьбе среди взрослых, который пройдет с 13 по 15 сентября в Хорватии.

Он также поблагодарил руководство областного управления спорта, школу высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, СДЮШОР Мангистауской области по борьбе и тренеров за вклад в подготовку борцов.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 20 по 27 октября в сербском городе Нови-Сад, где будут разыграны медали во всех трех видах - греко-римской, женской и мужской вольной борьбе. Участие примут спортсмены со всего мира. 

 

 

Комментарии

