Два борца из Актау представят страну на чемпионате мира

Два спортсмена из Актау Майис Алиев и Муханбет Мамбетов прошли отбор на чемпионат мира по борьбе, который пройдет в Сербии, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил Абай Смагулов

Путевку на чемпионат мира актауские спортсмены получили, став победителями республиканского турнира памяти известного борца Абилсеита Айханова. Соревнования проходили среди спортсменов до 23 лет с 4 по 6 сентября в Талдыкоргане и стали квалификационным этапом на мировое первенство.

Так, Майис Алиев (в весе до 70 кг) и Муханбет Мамбетов (в весе до 86 кг) стали чемпионами и завоевали «золото».

Эмиль Амирханов (до 61 кг) и Навруз Ахмедханов (до 86 кг) взяли серебряные награды.

Таким образом, в конце октября на чемпионате мира в Сербии выступят два актауских борца - Майис Алиев и Муханбет Мамбетов.

Вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов выразил уверенность, что спортсмены достойно представят казахстанскую школу борьбы.

Наших борцов отличает дисциплинированность, командный дух и стремление быть первыми. От Майис Алиева и Мухамбета Мамбетова мы ждем только «золото», - заявил Абай Смагулов.

Стоит отметить, что на турнире в Талдыкоргане не боролся Камиль Куруглиев, так как он готовится на чемпионат мира по вольной борьбе среди взрослых, который пройдет с 13 по 15 сентября в Хорватии.

Он также поблагодарил руководство областного управления спорта, школу высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, СДЮШОР Мангистауской области по борьбе и тренеров за вклад в подготовку борцов.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 20 по 27 октября в сербском городе Нови-Сад, где будут разыграны медали во всех трех видах - греко-римской, женской и мужской вольной борьбе. Участие примут спортсмены со всего мира.