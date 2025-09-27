Мангистауский боец Нурсултан Жубаткан стал двукратным чемпионом мира по универсальному бою

В Узбекистане, в городе Ургенч, прошёл чемпионат мира по универсальному бою, который подарил Казахстану историческую победу. Представитель Мангистауской области Нурсултан Жубаткан завоевал второе золото мирового первенства, став двукратным чемпионом мира, передает Lada.kz.
На пути к финалу спортсмен уверенно одолел соперников из России, Ирана, Турции и Молдовы. В решающем бою он встретился с узбекским спортсменом Куюошбеком Камбаралиевым и одержал уверенную победу.
Этот триумф стал важным событием не только для самого Нурсултана, но и для всего Казахстана, особенно для жителей Мангистау, где спортсмен начинал свой путь.
«Такие победы требуют силы духа, железного терпения и огромного труда. Нурсултан доказал, что все эти качества в нём есть, и вновь прославил родной край на мировой арене», — отмечают его наставники.
За выдающиеся достижения Нурсултан Жубаткан был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан». Для молодого атлета это не только высокая государственная награда, но и символ признания его вклада в развитие спорта страны.
Нурсултан стал первым представителем Мангистау, кто завоевал звание двукратного чемпиона мира среди взрослых в универсальном бою. Его победа стала примером для подрастающего поколения и гордостью для всей страны, говорят его наставники.
