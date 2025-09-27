Мангистауский боец Нурсултан Жубаткан стал двукратным чемпионом мира по универсальному бою

Қазақ тіліне аудару

В Узбекистане, в городе Ургенч, прошёл чемпионат мира по универсальному бою, который подарил Казахстану историческую победу. Представитель Мангистауской области Нурсултан Жубаткан завоевал второе золото мирового первенства, став двукратным чемпионом мира, передает Lada.kz.

фото @sport_zhuldyzdary

На пути к финалу спортсмен уверенно одолел соперников из России, Ирана, Турции и Молдовы. В решающем бою он встретился с узбекским спортсменом Куюошбеком Камбаралиевым и одержал уверенную победу.

Этот триумф стал важным событием не только для самого Нурсултана, но и для всего Казахстана, особенно для жителей Мангистау, где спортсмен начинал свой путь.

«Такие победы требуют силы духа, железного терпения и огромного труда. Нурсултан доказал, что все эти качества в нём есть, и вновь прославил родной край на мировой арене», — отмечают его наставники.

За выдающиеся достижения Нурсултан Жубаткан был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан». Для молодого атлета это не только высокая государственная награда, но и символ признания его вклада в развитие спорта страны.

Нурсултан стал первым представителем Мангистау, кто завоевал звание двукратного чемпиона мира среди взрослых в универсальном бою. Его победа стала примером для подрастающего поколения и гордостью для всей страны, говорят его наставники.