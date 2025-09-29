Спортсмены из Мангистау стали чемпионами мира по универсальному бою

Қазақ тіліне аудару

Четыре спортсмена из Мангистауской области завоевали награды чемпионата мира по универсальному бою в Ургенче, передает Lada.kz .

Фото предоставлено участниками чемпионата

Чемпионат мира по универсальному бою прошел стартовал 25 сентября в городе Ургенче (Узбекистан) и собрал порядка 500 атлетов из сорока стран. Турнир охватил все возрастные категории – от юниоров до взрослых.

Воспитанники спортивной школы «Жас Батыр» пополнили копилку региона наградами золотого и серебряного достоинства.

Сунгат Жубактан, одержав верх над соперниками из России, Ирана, Кореи и Украины, завоевал золотую медаль.

Нурсултан Жубактан уверенно выиграл у спортсменов из России, Ирана, Турции и Молдовы, а в финале чистой победой одолел узбекского борца Куюошбека Камбаралиева. Он стал двукратным чемпионом мира.

Куанышбек Комеков победил соперников из Кыргызстана, Монголии и России. В полуфинале взял верх над представителем Азербайджана и завоевал золотую медаль.

Айсерик Сеилханов на первых этапах обыграл спортсменов из США, Кореи, Афганистана и Таджикистана, вышел в финал и стал серебряным призёром.