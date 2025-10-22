Боксер из Мангистау Санатали Тольтаев стал чемпионом Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Санатали Тольтаев завоевал золотую медаль чемпионата Казахстана, который проходил в Семее. Об этом lada.kz сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото из архива Санатали Тольтаева

Сегодня, 21 октября, в Семее завершился чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин.

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из всех уголков Казахстана.

Спортивную честь Мангистау защищал Санатали Тольтаев. Он выступал в весовой категории 65 кг.

Наш боксёр одержал победу, выиграв у спортсмена из Алматинской области Ертугана Зейнулинова. Соперник был сильный, он также является первым номером в своей области, — рассказал Руслан Бибуев.

По итогам соревнований чемпионами также стали: Даниял Сабит (50 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Даулет Тулемисов (85 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Нурлан Сапарбай (свыше 90 кг).

Для справки: Санатали Тольтаев - победитель ЧА среди молодежи (2017), победитель молодёжных спортивных игр (2017), бронзовый призёр ЧРК (2017), победитель ЧРК (2018), обладатель бронзы ЧА среди взрослых (2019).

Фото предоставил Руслан Бибуев.