Баскетболистки Актау сыграют два матча с командой из Астаны

Сегодня и завтра в областном центре пройдут баскетбольные матчи женских команд, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Женская команда баскетбольного клуба «Каспий» в рамках Чемпионата Казахстана Национальной лиги 2025 примет дома соперниц из астанинского баскетбольного клуба «Tigers».

Игры состоятся 16 и 17 декабря в Актау в спортивном комплексе «BS ARENA». Начало матчей — в 17:00 и 19:00 соответственно.

Жителей Актау приглашают поддержать спортсменок и получить яркие эмоции, наслаждаясь красивой игрой.