Пловцы из Мангистау завоевали восемь медалей на чемпионате в Атырау

Открытый чемпионат по плаванию проходил 16 и 17 декабря в Атырау. Спортсмены из Мангистаусокй области завоевали награды различного достоинства. Результатами поделился тренер Мирадж Ертлевов, передает Lada.kz .

Фото предоставил тренер Мирадж Ертлевов

Участниками чемпионата по плаванию стали более 250 спортсменов из Атырау, Кызылорды, Уральска, Актобе, Актау и Жанаозена.

Золотые медали в соревнованиях завоевали Керим Сырым на дистанции 50 метров (брасс) и Асхат Аженгали на дистанции 100 метров (кроль на спине).

Обладателями серебряных медалей стали:

Айя Сабитова на дистанции 400 метров вольным стилем;

Полина Пискун на дистанции 100 метров баттерфляем;

Темирхан Нуржанулы на дистанции 50 метров баттерфляем.

Бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем завоевал Роберт Капралов.

В командных эстафетах представители региона 2014-2015 годов взяли серебряную медаль, а среди участников 2011 года рождения и старше – «бронзу».

Я очень горжусь нашими спортсменами! Они показали высокие результаты и доказали, что труд и упорные тренировки приносят свои плоды. Каждая медаль – это результат ежедневной работы, дисциплины и стремления к совершенству. Темирхан Нуржанулы выполнил первый спортивный разряд. Для многих наших учеников это был дебют на соревнованиях такого уровня, поэтому они приобрели ценный опыт. Теперь мы начинаем подготовку к чемпионату Казахстана, который будет проходить в Шымкенте, - сказал тренер Мирадж Ертлевов.

Напомним, ранее пловец из Мангистауской области Куаныш Аскар проплыл 10 километров одной рукой и стал чемпионом мира.