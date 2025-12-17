18+
17.12.2025, 17:48

Пловцы из Мангистау завоевали восемь медалей на чемпионате в Атырау

Спорт 0 1 046 Лиана Рязанцева

Открытый чемпионат по плаванию проходил 16 и 17 декабря в Атырау. Спортсмены из Мангистаусокй области завоевали награды различного достоинства. Результатами поделился тренер Мирадж Ертлевов, передает Lada.kz.

Фото предоставил тренер Мирадж Ертлевов
Фото предоставил тренер Мирадж Ертлевов

Участниками чемпионата по плаванию стали более 250 спортсменов из Атырау, Кызылорды, Уральска, Актобе, Актау и Жанаозена.

Золотые медали в соревнованиях завоевали Керим Сырым на дистанции 50 метров (брасс) и Асхат Аженгали на дистанции 100 метров (кроль на спине).

Обладателями серебряных медалей стали:

  • Айя Сабитова на дистанции 400 метров вольным стилем;
  • Полина Пискун на дистанции 100 метров баттерфляем;
  • Темирхан Нуржанулы на дистанции 50 метров баттерфляем.

Бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем завоевал Роберт Капралов.

В командных эстафетах представители региона 2014-2015 годов взяли серебряную медаль, а среди участников 2011 года рождения и старше  «бронзу».

Я очень горжусь нашими спортсменами! Они показали высокие результаты и доказали, что труд и упорные тренировки приносят свои плоды. Каждая медаль  это результат ежедневной работы, дисциплины и стремления к совершенству. Темирхан Нуржанулы выполнил первый спортивный разряд. Для многих наших учеников это был дебют на соревнованиях такого уровня, поэтому они приобрели ценный опыт. Теперь мы начинаем подготовку к чемпионату Казахстана, который будет проходить в Шымкенте, - сказал тренер Мирадж Ертлевов.

Напомним, ранее пловец из Мангистауской области Куаныш Аскар проплыл 10 километров одной рукой и стал чемпионом мира. 

9
0
0
