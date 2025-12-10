Пловец из Мангистау проплыл 10 км одной рукой и стал чемпионом мира

Куаныш Аскар, имея лишь одну руку, наравне с другими участниками чемпионата мира в Дубае прошёл дистанцию в 10 километров и пришёл к финишу первым, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК региона

Тренер по плаванию Мангистауского регионального спортивного клуба для инвалидов Куаныш Аскар принял участие в чемпионате мира, который проходил с 2 по 7 декабря в Дубае (ОАЭ).

За победу на соревнованиях боролись около 2500 спортсменов со всего мира, из которых 360 представляли Казахстан.

Отмечается, что главная особенность чемпионата заключалась в отсутствии отдельной категории для пловцов с ограниченными возможностями – всем участникам был установлен одинаковый временной лимит.

Куаныш Аскар является профессиональным тренером, при этом он регулярно сам преодолевает сложные дистанции на международном уровне. Несмотря на отсутствие одной руки, Куаныш показал высокие результаты на соревнованиях благодаря тщательной подготовке и стойкому характеру, - сообщает ЦОК региона.

Сам спортсмен рассказал о непростых условиях соревнований. По его словам, сильная солёность морской воды вызывала жжение в глазах и во рту, однако это не сломило его дух.

На этом соревновании отбор по способностям не проводился, все участники проходили тестирование по одинаковым критериям. Я тренировался непрерывно три месяца, и в результате занял первое место. Для меня большая честь участвовать в заплыве на 10 километров в одиночку, будучи спортсменом с ограниченными возможностями, - поделился Куаныш Аскар.

Напомним, в этом году в Актау проводился международный заплыв OCEANMAN AQTAU-2025. Куаныш Аскар преодолел марафонскую дистанцию в 10 километров за 3 часа 30 минут. В своей категории мужчина стал чемпионом, а в абсолюте занял третье место.