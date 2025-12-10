18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 12:32

Пловец из Мангистау проплыл 10 км одной рукой и стал чемпионом мира

Спорт 0 1 436 Лиана Рязанцева

Куаныш Аскар, имея лишь одну руку, наравне с другими участниками чемпионата мира в Дубае прошёл дистанцию в 10 километров и пришёл к финишу первым, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК региона
Фото: ЦОК региона

Тренер по плаванию Мангистауского регионального спортивного клуба для инвалидов Куаныш Аскар принял участие в чемпионате мира, который проходил с 2 по 7 декабря в Дубае (ОАЭ).

За победу на соревнованиях боролись около 2500 спортсменов со всего мира, из которых 360 представляли Казахстан.

Отмечается, что главная особенность чемпионата заключалась в отсутствии отдельной категории для пловцов с ограниченными возможностями  всем участникам был установлен одинаковый временной лимит.

Куаныш Аскар является профессиональным тренером, при этом он регулярно сам преодолевает сложные дистанции на международном уровне. Несмотря на отсутствие одной руки, Куаныш показал высокие результаты на соревнованиях благодаря тщательной подготовке и стойкому характеру, - сообщает ЦОК региона.

Сам спортсмен рассказал о непростых условиях соревнований. По его словам, сильная солёность морской воды вызывала жжение в глазах и во рту, однако это не сломило его дух.

На этом соревновании отбор по способностям не проводился, все участники проходили тестирование по одинаковым критериям. Я тренировался непрерывно три месяца, и в результате занял первое место. Для меня большая честь участвовать в заплыве на 10 километров в одиночку, будучи спортсменом с ограниченными возможностями, - поделился Куаныш Аскар.

Напомним, в этом году в Актау проводился международный заплыв OCEANMAN AQTAU-2025. Куаныш Аскар преодолел марафонскую дистанцию в 10 километров за 3 часа 30 минут. В своей категории мужчина стал чемпионом, а в абсолюте занял третье место.

23
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь