Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 18:52

Мангистауские спортсмены успешно выступили на международном турнире

Спорт 0 622 Ольга Максимова

Каратисты успешно выступили на международном чемпионате и внесли в копилку побед мангистауских спортсменов золотую и две бронзовые медали, передает Lada.kz.

Фото спортсменов
Фото спортсменов

Открытый международный чемпионат «Кубок Содружества» по киокушинкай-кан каратэ среди юношей, девушек, юниоров, мужчин, женщин и ветеранов проходил с 20 по 21 декабря в городе Навои (Узбекистан).

Турнир был организован федерацией «Ояма Киокушинкай-кан» Узбекистана и собрал около 400 участников из восьми стран: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России, Кыргызстана, Туркменистана, Алжира и Пакистана. Мангистаускую область и Федерацию киокушинкай-кан представляли бойцы под руководством тренера Андрея Шорина. По итогам двухдневных поединков спортсмены показали достойный результат.

Золотую медаль завоевала Лиза Сайдамирова, выступавшая в возрастной категории 10–11 лет (+40 кг). Она провела три боя и в финале уверенно одержала победу над соперницей из Алжира.

Бронзовую награду в этой же возрастной категории (+40 кг) завоевал Битим Бейбарыс. Он провёл три поединка и уступил в решающем бою спортсмену из Узбекистана.

Ещё одну бронзовую медаль в копилку команды принёс Рахмет Муслим в возрастной категории 8–9 лет (до 25 кг). Он выиграл два боя и в поединке за выход в финал уступил представителю Таджикистана.

Участие в международном турнире такого уровня стало важным этапом в спортивной подготовке мангистауских бойцов и подтвердило высокий уровень развития киокушинкай-кан каратэ в регионе.

