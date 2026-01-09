Баскетболисты «Каспия» сыграют с «Барсы Атырау» в Актау

Мужская команда баскетбольного клуба «Каспий» сыграет на домашней площадке а с БК «Барсы Атырау», передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

В рамках чемпионата Казахстана Национальной лиги 2025 в Актау пройдут два матча. Баскетболисты «Каспия» сыграют с «Барсы Атырау».

Игры состоятся 11 и 12 января в спортивном комплексе Halyk Arena. Начало матчей — в 17:00 и 19:00 соответственно.

Жителей Актау приглашают поддержать спортсменов и получить яркие эмоции, наслаждаясь красивой игрой.

Напомним, ранее сообщалось, что американский баскетболист J.P. Moorman II, по информации Radio Sport, в ближайшее время может пополнить состав баскетбольного клуба «Каспий».