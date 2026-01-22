18+
22.01.2026, 16:52

Экс-игрок сборной Казахстана стал главным тренером ФК «Каспий»

Спорт 0 2 139 Наталья Вронская

Пиралы Алиев назначен главным тренером футбольного клуба «Каспий». Об этом официально сообщили в Мангистауской областной федерации футбола, передает Lada.kz.

Фото: @moffaktau / Instagram
Фото: @moffaktau / Instagram

Пиралы Ханалиулы – воспитанник футбольной школы Алматы. В качестве игрока он выступал за казахстанские клубы «Кайрат», «Атырау», «Жетысу», «Локомотив», «Тобол», «Ордабасы» и «Иртыш». В 2006 и 2007 годах, играя за «Женис», Алиев становился чемпионом Казахстана. Также в его активе – пять матчей в составе национальной сборной страны.

Тренерскую карьеру Пиралы Алиев начал в сезоне 2021-2022 годов в Турции, возглавив молодежную команду клуба «Истанбулспор». В сезоне 2023-2024 его подопечные стали чемпионами дивизиона «Б». В 2023 году он также исполнял обязанности главного тренера основной команды «Истанбулспора» в Суперлиге Турции, проведя два матча. В 2024 и 2025 годах Алиев работал ассистентом главного тренера ФК «Женис».

В клубе поприветствовали нового наставника, пожелав ему успешной работы в Актау и с ФК «Каспий».

Напомним, ранее в сети активно обсуждали информацию о возможном проведении сезона ФК «Каспий» в Кызылорде из-за отсутствия подходящего по требованиям стадиона в Актау.

4
2
2
