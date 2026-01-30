18+
29.01.2026, 20:41

Почему Руслан Эсатов покинул «Каспий» и кто его заменил в Актау

Спорт 0 416 Сергей Кораблев

В футбольном клубе «Каспий» произошла смена главного тренера. Почему предыдущий наставник покинул команду и кого руководство выбрало ему на замену, выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото футбольного клуба «Каспий»
Фото футбольного клуба «Каспий»

Бывший главный тренер команды, 41-летний Руслан Эсатов, свою работу выполнил: именно при нём «Каспий» решил поставленную задачу и вышел в Премьер-лигу. Кроме того, по итогам сезона он был признан лучшим тренером Первой лиги.

Решение об уходе, как пояснил сам Руслан Эсатов, было обоюдным. Сейчас он возглавил футбольный клуб «Тараз», где начинал свою профессиональную карьеру.

«Хочу пожелать ФК «Каспий» выполнения поставленных задач. Я верю, что новый тренерский штаб сможет воплотить их в реальность», - отметил Руслан Эсатов.

Отмечается, что вслед за главным тренером команду покинули и четверо футболистов, которые ушли вместе с наставником.

Нового главного тренера «Каспия», 42-летнего Пиралы Алиева, руководство клуба называет перспективным специалистом. Он работал в разных командах, а также имеет опыт работы за рубежом, включая Турцию.

Новый наставник ранее приезжал в Актау, познакомился с командой и уже включился в рабочий процесс. Коллектив принял его, а подготовка проходит в штатном режиме.

Нуралы Алиев делает акцент на молодых футболистах и развитии местных игроков, ориентируясь на более современный подход к подготовке команды.

Напомним, Пиралы Алиев был назначен на прошлой неделе главным тренером «Каспия».

Ранее глава футбольного клуба рассказал, будет ли «Каспий» принимать матчи Премьер-лиги в Актау.

В конце ноября прошлого года вокруг футбольного клуба разгорелся ажиотаж после появления в соцсетях слухов о смене главного тренера и спортивного директора.

