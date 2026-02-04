Не хуже КПЛ, а соответствующего стадиона нет: обнародован бюджет «Каспия» за 2025 год

Опубликованы бюджеты клубов Первой лиги Казахстана на 2025 год. Лидером по финансированию неожиданно стал актауский «Каспий». Сумму средств сравнили с показателями команд Казахстанской Премьер-лиги, передает Lada.kz со ссылкой на goalkz_official .

Иллюстративное фото: Pixabay

В тройку самых обеспеченных клубов прошлого года вошли:

«Каспий» – 1,650 млрд ($3,07 млн),

«Иртыш» – 1,332 млрд тенге ($2,48 млн);

«Алтай» – 1,086 млрд тенге ($2,02 млн).

У «Каспия» бюджет был на уровне команд КПЛ, а у клуба нет соответствующего стадиона в городе. Напомним, что в новом сезоне актаусцы свои домашние матчи будут играть в Кызылорде, - отмечает издание.

При этом важно напомнить и отметить, что ранее директор ФК «Каспий» Нуртас Кургулин сообщал Lada.kz о том, что домашние матчи в рамках Премьер-Лиги будут проходить в Актау, не в Кызылорде. Запланированы работы по приведению стадиона в соответствие с требованиями Федерации футбола Казахстана. В числе задач – укладка искусственного газона, установка прожекторов, организация системы полива, а также ремонт помещений для судей и комнаты VAR.

По его словам, приступить к работам зимой невозможно из-за погодных условий, поэтому модернизация должна начаться с наступлением благоприятной температуры. Ожидается, что укладка нового покрытия займёт около двух недель, затем поле пройдет обязательную сертификацию.

После обнародования бюджетов команд корреспондент издания пытался на протяжении всего дня получить от клуба информацию о том, какова судьба домашних матчей на февраль текущего года, однако данных на момент публикации так и не поступило.