Турнир автозаездов по барханам пройдёт в Актау

Турнир состоится уже в это воскресенье, 22 февраля. Организаторы отмечают, что подобных соревнований в Актау ранее не проводилось, и приглашают к участию как автолюбителей, так и зрителей, передаёт Lada.kz.

Фото организаторов мероприятия

Спортивное состязание «Битва за бархан» состоится 22 февраля. Организатором турнира выступает Федерация автомотоспорта Мангистауской области, которая приглашает автолюбителей принять активное участие в соревновании.

Участникам предстоит продемонстрировать мастерство в заездах по песчаным барханам. Турнир пройдёт на территории мыса Песчаный.

К участию допускаются автолюбители старше 21 года с водительским стажем не менее трёх лет.

Формат турнира предусматривает два заезда: старт осуществляется парами, финиш — на вершине бархана.

К соревнованиям допускаются автомобили следующих классов:

средний — с объёмом двигателя от 2000 до 3500 см³;

высокий — с объёмом двигателя свыше 3500 см³.

Обязательным условием для участников является наличие защитного шлема и огнетушителя.

Участие в турнире является платным и направлено на формирование призового фонда. Будет разыграно три призовых места.

Регистрация участников будет проходить онлайн по телефону: 8 777 227 87 89.