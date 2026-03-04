Каратист Дмитрий Печкин из Актау стал обладателем черного пояса 3-го дана

В Астане прошёл один из важнейших экзаменов года – дан-тест по ашихара каратэ AIKO. В 2026 году на получение III дана претендовали всего двое спортсменов, один из которых – Дмитрий Печкин из Актау. Спортсмен поделился своими впечатлениями от экзамена с редакцией Lada.kz .

Коллаж автора

Дмитрий Печкин рассказал, что в минувшие выходные, в Астане состоялся один из важнейших экзаменов года – дан-тест по ашихара каратэ AIKO. По его словам, это не просто аттестация на чёрный пояс, а серьёзное испытание духа, характера и физической выносливости.

Организатором экзамена выступил бранч-чиф Казахстана и Азии, шихан, 5 дан, Александр Журавлев. Принимал аттестацию ханши, президент международной организации AIKO – Дэйв Йонкерс, 8 дан. В дан-тесте приняли участие около 50 каратистов из 11 регионов Казахстана. Экзамен проходил на I, II и III даны – ступени мастерства, за которыми стоят годы упорных тренировок, соревнований и работы над собой. В этом году на III дан претендовали двое спортсменов – Тимур Ахметов из Павлодара и я. Аттестация включала в себя все ключевые элементы школы ашихара. Однако этот дан-тест вошёл в историю ашихара каратэ Казахстана. Впервые поединки проходили не по 1,5 минуты, как это было ранее, а по две минуты. Более того, в процессе экзамена ханши Дэйв Йонкерс добавил ещё два боя, усилив и без того серьёзное испытание. Это был настоящий экзамен на прочность, физическую, моральную и духовную, - рассказал Дмитрий Печкин.

Спортсмен отметил, что в итоге каждому из претендентов пришлось провести на татами 104 минуты – более полутора часов непрерывной боевой работы.

Несмотря на серьёзную нагрузку и экстремальный формат, аттестация завершилась успешно. Все участники выдержали испытание и получили свои заслуженные чёрные пояса, - отметил он.

Для справки

Дмитрий Печкин является директором Федерации Ashihara Karate Мангистауской области. Его воспитанники регулярно участвуют в различных турнирах и ежегодно завоёвывают десятки медалей.

Напомним, совсем недавно каратисты из Актау успешно выступили на турнире в Атырау, завоевав две медали – золотую и серебряную.