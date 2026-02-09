18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.02.2026, 09:53

Каратисты из Актау стали победителями турнира в Атырау

Спорт 0 827 Лиана Рязанцева

Открытый турнир по шинкиокушинкай каратэ среди детей, юношей и девушек проходил 8 февраля в Атырау. В копилке актауских бойцов  две медали: золотая и серебряная. Об этом Lada.kz сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

 

 

Фото предоставил Дмитрий Печкин
Фото предоставил Дмитрий Печкин

В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Актау, Атырау и Жанаозена. Воспитанники федерации Ашихара каратэ Мангистауской области AIKO также приняли участие в данных соревнованиях. Команду сопровождал тренер Дмитрий Печкин. Несмотря на жёсткую конкуренцию и высокий уровень соперников, спортсмены федерации показали достойные результаты. В копилке команды - два кубка за первое и второе место, а также золотая и серебряная медали.

По итогам турнира чемпионами и призёрами стали:

  • Саттар Ахан - первое место;
  • Газиз Алихан - второе место.

Дмитрий Печкин подчеркнул высокий уровень подготовки спортсменов и острую конкурентную борьбу на татами. Он также высоко оценил работу судейского корпуса и уровень организации соревнований, подчеркнув дисциплинированность участников. Отдельную благодарность Дмитрий Печкин выразил исполнительному директору федерации шинкиокушинкай каратэ Атырауской области Алмасу Тулеуову за приглашение и тёплый приём.

Такие турниры помогают нашим ребятам расти как спортсменам, развивать бойцовские качества, учат взаимодействовать с каратистами других школ и соревноваться по другим правилам, - сказал Дмитрий Печкин.

Все участники турнира были награждены кубками за первое и второе места, а также медалями и дипломами за призовые места.

Напомним, в декабре 2025 года каратисты успешно выступили на международном чемпионате в Узбекистане и внесли в копилку побед мангистауских спортсменов золотую и две бронзовые медали. 

Комментарии

0 комментарий(ев)
