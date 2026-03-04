18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.03.2026, 13:54

Первые в сезоне: баскетболисты «Каспия» нанесли поражение «Астане»

Спорт 0 683 Лиана Рязанцева

В рамках чемпионата Казахстана Национальной лиги мужская команда БК «Каспий» одержала победу в матче против БК «Астана», передает Lada.kz.

Фото: баскетбольный клуб «Каспий»
Фото: баскетбольный клуб «Каспий»

Вчера, 3 марта, на домашней площадке в Актау состоялся второй матч между командами БК «Каспий» и БК «Астана» в рамках чемпионата Казахстана Национальной лиги по баскетболу.

Наша мужская команда одержала победу со счётом 73:68.

Лидеры БК «Каспий» по забитым очкам:

  • Мурман II Джакуар – 18 очков; 
  • Нефф Константин – 16 очков;
  • Иванов Владимир – 13 очков;
  • Макгилл Эрик – 13 очков.

Отмечается, что лучшим игроком минувшей игры стал Владимир Иванов.

По данным Radio Sport, команда из Актау стала единственной в казахстанском баскетболе на текущий момент, кто смог обыграть столичную дружину Рамунаса Цвирки в сезоне 2025/26.

Без инцидентов матч не обошёлся. Radio Sport также опубликовало видео массовой потасовки во время игры «Каспий» – «Астана».

По итогу игры команда из Актау нанесла первое поражение столичному клубу в сезоне 73:68. По предварительной информации, шесть игроков дисквалифицировали, - говорится в сообщении.

К слову, первая домашняя игра с «астанчанами», прошедшая 2 марта, закончилась проигрышем «Каспия» – 53:75.

Напомним, ранее «Каспий» впервые стал обладателем Кубка Казахстана по баскетболу.

