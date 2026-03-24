Боксер из Мангистау стал победителем международного турнира в Черногории

Международный турнир «Elite Montenegro Cup» среди мужчин и женщин проходил с 15 по 21 марта в городе Будва (Черногория).

Соревнования собрали сильнейших спортсменов. В турнире приняли участие боксеры из Казахстана, Украины, Кыргызстана, Польши, Австрии, Мексики, Сербии, Косово, Черногории, Германии, Молдовы, Македонии, Греции, Бельгии, Азербайджана, Албании, Словакии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.

Спортивную честь Мангистауской области защищал боксер Салауат Тилекбай. Он выступал в супертяжелом весе +90 кг.

Он продемонстрировал высокий уровень мастерства и несгибаемую волю к победе, благодаря чему завоевал золотую медаль турнира.

От всей души поздравляем нашего спортсмена-победителя и тренерский штаб с этим ярким достижением! Желаем дальнейших успехов в предстоящих соревнованиях, новых побед и высоких высот, - сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Отмечается, что в активе боксеров из Казахстана еще четыре медали:

серебро (54 кг) – Томирис Мырзакул;

бронза (48 кг) – Гульназ Борибаева;

бронза (70 кг) – Анастасия Баязитова;

бронза (80 кг) – Жибек Жараскызы.

Напомним, ранее боксерши из нашего региона завоевали медали на чемпионате Казахстана. Соревнования среди юниорок 2012 года рождения проходил с 24 февраля по 2 марта в Кызылорде. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменок из всех регионов страны. Спортивную честь области защищали воспитанницы старшего тренера региона Жараса Калимова.