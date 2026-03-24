Пляжи и базы отдыха Актау
24.03.2026, 11:35

Боксер из Мангистау стал победителем международного турнира в Черногории

Спорт Лиана Рязанцева

Победителем престижного международного турнира стал мангистауский боксер Салауат Тилекбай, сообщает Lada.kz.

Фото: t.me/boxing_kazakhstan

Международный турнир «Elite Montenegro Cup» среди мужчин и женщин проходил с 15 по 21 марта в городе Будва (Черногория).

Соревнования собрали сильнейших спортсменов. В турнире приняли участие боксеры из Казахстана, Украины, Кыргызстана, Польши, Австрии, Мексики, Сербии, Косово, Черногории, Германии, Молдовы, Македонии, Греции, Бельгии, Азербайджана, Албании, Словакии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.

Спортивную честь Мангистауской области защищал боксер Салауат Тилекбай. Он выступал в супертяжелом весе +90 кг.

Он продемонстрировал высокий уровень мастерства и несгибаемую волю к победе, благодаря чему завоевал золотую медаль турнира.

От всей души поздравляем нашего спортсмена-победителя и тренерский штаб с этим ярким достижением! Желаем дальнейших успехов в предстоящих соревнованиях, новых побед и высоких высот, -  сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Отмечается, что в активе боксеров из Казахстана еще четыре медали:

  • серебро (54 кг) – Томирис Мырзакул;
  • бронза (48 кг) – Гульназ Борибаева;
  • бронза (70 кг) – Анастасия Баязитова; 
  • бронза (80 кг) – Жибек Жараскызы.

Напомним, ранее боксерши из нашего региона завоевали медали на чемпионате Казахстана. Соревнования среди юниорок 2012 года рождения проходил с 24 февраля по 2 марта в Кызылорде. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменок из всех регионов страны. Спортивную честь области защищали воспитанницы старшего тренера региона Жараса Калимова.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь