Сборная Мангистау стала лидером чемпионата Казахстана по карате в Караганде

В Караганде с 18 по 23 марта проходил чемпионат Казахстана по карате WKF среди юниоров и молодёжи. Мангистауская команда показала прекрасные результаты, став лидером в общекомандном зачёте среди 16 команд, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено спортсменами

В первенстве страны приняли участие около 700 спортсменов из 13 областей и трёх городов. Мангистауские каратисты завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей, сообщает центр общественных коммуникаций.

В категории 14–15 лет в весе до 63 кг чемпионом стал Касымжан Базарбай, в весе до 70 кг - Захар Анищенко, а в программе ката - Софья Васильева. Также в категории 16–17 лет золото получили: в весе до 55 кг - Батыру Адилю, до 48 кг - Нуриниссе Дайрхану, до 53 кг - Анастасии Фёдоровой. В категории 18–20 лет в весе до 50 кг победу одержала Замира Болат.

Серебряные медали завоевали Мадениет Матжан (52 кг), Жарылгап Бахтабай (57 кг), Айбиби Абдрахим (61 кг), Нурдаулет Куттыбай (55 кг), Назир Толен (61 кг), Муслима Ерназар (66 кг) и Азат Ягмур (67 кг).

Бронзовыми призёрами стали Муслим Еркин, Рахман Ерназар, Альфия Керим, Светлана Хан, Нурбек Сейлхан, Турар Калпакбай, Ердаулет Ерлан, Нуршапагат Дауленбаев, Асель Сагидулла, Айшабиби Шарахан, Гульнур Койшыбай и Асылай Савидова.

В командных соревнованиях сборная Мангистауской области также добилась высоких результатов. Команды юношей в категориях 14–15 и 16–17 лет завоевали золотые медали, команда девушек 18–20 лет - серебряные, а команды девушек 16–17 лет и юношей 18–20 лет стали бронзовыми призёрами.

К чемпионату Казахстана спортсменов Мангистауской области подготовили старшие тренеры по карате WKF Азамат Губашев и Айбек Торебаев.