28.04.2026, 10:47

Пловцы из Мангистау взяли «золото» VIII летней гимназиады среди школьников

Наталья Вронская

Юные пловцы из Мангистауской области выступили на VIII летней гимназиаде школьников, которая прошла в Таразе. За несколько соревновательных дней спортсмены не только регулярно поднимались на пьедестал, но и задали высокий темп уже с первых заплывов, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Особенно уверенно проявили себя участники 2011-2012 годов рождения. В стартовый день Нуржанулы Темирхан стал чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем, а Сырым Керим финишировал вторым. Серик Ахмад взял «золото» на 100 метрах на спине. Среди девушек Полина Пискун завоевала «серебро» на дистанции 400 метров, Милана Косенкова – «бронзу». Также в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров команда в составе Нуржанулы Темирхана, Сырыма Керима, Пискун Полины и Валитовой Ляйсан завоевала золотую медаль.

Во второй день мангистаусцы продолжили набирать обороты. Нуржанулы Темирхан и Ляйсан Валитова стали чемпионами на дистанции 50 метров на спине, Полина Пискун выиграла «золото» на 200 метрах брассом. В эстафете 4×50 метров вольным стилем команда региона вновь поднялась на высшую ступень пьедестала.

Третий день принес новые награды: Нуржанулы Темирхан стал лучшим на 50 метрах брассом, а Полина Пискун и Керим выиграли «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем. Команда Мангистауской области также уверенно победила в эстафете 4×200 метров.

Финальный день закрепил успех. Нуржанулы Темирхан и Полина Пискун стали чемпионами на дистанции 50 метров баттерфляем, Ерболат Амина выиграла «золото» на 100 метрах брассом. В эстафете 4×100 метров юноши заняли первое место, девушки – второе.

Не отставали и младшие спортсмены 2013-2014 годы рождения. Уже в первый день Айзере Ахмед завоевала «золото» на дистанции 50 метров вольным стилем, а Айгерим Муналбай стала чемпионкой на 200 метрах баттерфляем. В последующие дни Айзере еще несколько раз поднималась на высшую ступень пьедестала, подтверждая статус одной из самых сильных участниц турнира.

Стабильно выступали и другие спортсмены: Тобанияз Абыз стал чемпионом на 400 метров комплексным плаванием, Нариман Базарбаев – серебряным призером на дистанции 1500 метров, а команды региона регулярно попадали в призеры эстафет.

По итогам соревнований мангистауские пловцы завоевали медали разного достоинства, подтвердив высокий уровень подготовки и потенциал региона в развитии плавания.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь