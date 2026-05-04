Актауский «Каспий» обыграл «Астану»

Актауский «Каспий» и «Астана» сыграли в матче восьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги. «Астана» проиграла «Каспию» в матче с удалением, нереализованным пенальти и автоголом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото caspiy_fc

Матч между командами «Каспий» и «Астана» прошел вчера, 3 мая, на «Кайсар Арене» в Кызылорде.

Сообщается, что «Каспий» одержал свою первую победу в этом сезоне с минимальным счетом 1:0.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Каспий»: Жомарт, Тайкенов, Моргадо, Набиханов, Амарал, Бекмырза, Струмия, Серикбай, Серикбай, Есимбеков, Ндомбаси.

«Астана»: Чондрич, Вороговский, Калаица, Касым, Бартолец, Бейсебеков, Башич, Исламхан, Абраев, Каримов, Томасов.

На 18-й минуте первого тайма столичный коллектив остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник сборной Казахстана и «Астаны» Алибек Касым. Игра выровнялась, стало мало опасности, на 84-й минуте пенальти Ивана Башича отбил Динмухаммед Жомарт, а на пятой компенсированной минуте Санжар Ануаров срезал мяч в свои ворота — 1:0. Автогол помог «Каспию» одержать первую победу в сезоне. Теперь у «Астаны» 12 очков, и она в верхней части турнирной таблицы. С четырьмя баллами «Каспий» замыкает турнирную таблицу КПЛ, - говорится в сообщении.

Видеообзор матча Премьер-лиги «Каспий» — «Астана».

Напомним, ранее сообщалось, что «Каспий» усилил атаку, в команду пришёл бразильский форвард. Актауский «Каспий» объявил о подписании контракта с бразильским центральным нападающим Густаво Эваристо де Франса - мощным форвардом с опытом выступлений в европейских чемпионатах.