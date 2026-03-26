«Каспий» усилил атаку: в команду пришёл бразильский форвард

Актауский «Каспий» объявил о подписании контракта с бразильским центральным нападающим Густаво Эваристо де Франса - мощным форвардом с опытом выступлений в европейских чемпионатах, сообщает Lada.kz .

По информации футбольного клуба «Каспий», новичком команды стал 23-летний бразильский форвард Густаво Эваристо де Франса, обладающий внушительными физическими данными и ярко выраженным голевым чутьём.

Нападающий ростом 1,88 метра действует на острие атаки, активно прессингует защиту соперника и особенно опасен в верховой борьбе. Его стиль игры сочетает мощь, агрессию и умение находить моменты в штрафной площади.

Последним клубом бразильца был болгарский «Черно море», где он выступал на правах аренды в высшем дивизионе. Ранее он также играл в Португалии, представляя «União Santarém» и «Tondela».

Подписание Густаво Эваристо де Франса должно добавить «Каспию» вариативности в атаке и усилить борьбу за очки в текущем сезоне.

