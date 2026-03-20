Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Ошибка судьи помогла футболистам «Окжетпеса» обыграть «Каспий»

Лиана Рязанцева

Казахстанская федерация футбола (КФФ) признала ошибку арбитра Айдына Тасыбаева в матче «Каспий» – «Окжетпес», из-за которой встреча завершилась победой соперников, передает Lada.kz со ссылкой на Match.kz.

Фото Match.kz.

Речь идет о судейской ошибке в матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги (КПЛ) сезона 2026 года между командами «Каспий» (Актау) и «Окжетпес» (Кокшетау), который состоялся 17 марта.

В КФФ признали ошибку арбитра Айдына Тасыбаева, сообщив, что судья повлиял на исход матча.

Ошибка произошла на 74-й минуте матча при счете 1:1. Судья не назначил пенальти в пользу хозяев и допустил неверное решение, что повлияло на ход встречи, - говорится в сообщении.

По итогам матча актауская команда уступила сопернику из Кокшетау со счётом 1:3.

Напомним, ранее футбольные болельщики бурно отреагировали на проигрыш актауского «Каспия».

