Боксер из Мангистау вышел в финал чемпионата Азии

Аманжан Жанай из Мангистауской области выиграл полуфинальный бой чемпионата Азии среди спортсменов U15, который проходит в Ташкенте, и вышел в финал, передает Lada.kz.
Континентальный турнир проходит с 3 по 15 мая в Ташкенте (Узбекистан). В нем принимают участие более 460 юных боксеров из 21 страны Азии.
Спортивную честь Мангистауской области защищает Аманжан Жанай в весе до 67 килограммов.
В федерации бокса региона сообщили, что в полуфинале Аманжан Жанай встретился с представителем Узбекистана Бобуром Ниязовым.
Он провёл уверенный поединок и одержал победу со счётом 4:1. Таким образом, он завоевал путёвку в финал чемпионата Азии и продолжит борьбу за золотую медаль турнира, - отметили в федерации.
Аманжан Жанай родом из села Таучик Түпкараганского района и является воспитанником тренера Нурлыхата Отепергенова.
Финальные поединки пройдут 14 мая.
