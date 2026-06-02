Тяжелоатлет из Актау Аскар Шоханов стал четырехкратным абсолютным чемпионом мира по жиму лежа

В Варшаве 31 мая прошёл чемпионат мира по жиму лёжа среди мужчин и женщин. Спортсмен из Актау Аскар Шоханов показал выдающийся результат, став четырёхкратным абсолютным чемпионом мира, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено Аскар Шохановым

Чемпионат мира в Варшаве (Польша) проходиил с 23 по 31 мая и собрал более 1300 спортсменов из разных стран.

Спортсмен из Актау Аскар Шоханов установил мировой рекорд в жиме лёжа, подняв 356,5 килограмма в весовой категории до 105 килограммов.

Аскар Шоханов стал четырёхкратным чемпионом мира и установил новый мировой рекорд.

Чемпионат мира прошёл на очень высоком уровне. Я выступал в категории до 105 кг и мне удалось установить три мировых рекорда. Во время выступления у меня была плотная конкуренция с соперниками из Индии и Германии — мы буквально по очереди переписывали мировые рекорды. В итоге мне удалось поставить жирную точку в этом соперничастве и выйграть "золото" для своей страны. Это мое 4 "золото" с чемпионата мира. Я являюсь многократным чемпионом Казахстана и 10 кратным чемпионом Азии, - поделился Аскар Шоханов.

Спортсмен является мастером спорта международного класса, многократным чемпионом Казахстана и Азии, а также действующим обладателем нескольких мировых рекордов в экипировочном жиме лёжа.

Ранее Аскар Шоханов уже становился абсолютным чемпионом мира: в ЮАР (2018 год — 311 кг), Японии (2019 год — 315 кг) и США (2024 год — 337 кг).