Шесть медалей взяли спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по муай-тай

Спортсмены из Мангистауской области стали обладателями трех золотых, двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионата страны по муай-тай, передает Lada.kz.
Чемпионат Казахстана по муай-тай проходил со 2 по 7 июня в Уральске (Западно-Казахстанская область). В нем приняли участие спортсмены в возрасте от 10 до 13 лет – это 300 представителей 20 регионов страны.
От Мангистауской области на соревнования отправились 10 юных бойцов.
Так, золотые медали взяли Ариана Лес (48 кг), Орынбасар Абдумалик (32 кг) и Серик Жигер (60 кг).
Второе место заняли Амирхан Аяпбергенов (52 кг) и Альбина Шукюр (30 кг).
Бронзовую медаль региону принесла Лайана Мухаметжан, выступив в весовой категории до 54 килограммов.
Эти соревнования были отборочными на чемпионат мира, который пройдёт осенью этого года, - подчеркнул тренер Жадыгер Ержанов.
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