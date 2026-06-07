Шесть медалей взяли спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по муай-тай

Спортсмены из Мангистауской области стали обладателями трех золотых, двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионата страны по муай-тай, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Жадыгером Ержановым

Чемпионат Казахстана по муай-тай проходил со 2 по 7 июня в Уральске (Западно-Казахстанская область). В нем приняли участие спортсмены в возрасте от 10 до 13 лет – это 300 представителей 20 регионов страны.

От Мангистауской области на соревнования отправились 10 юных бойцов.

Так, золотые медали взяли Ариана Лес (48 кг), Орынбасар Абдумалик (32 кг) и Серик Жигер (60 кг).

Второе место заняли Амирхан Аяпбергенов (52 кг) и Альбина Шукюр (30 кг).

Бронзовую медаль региону принесла Лайана Мухаметжан, выступив в весовой категории до 54 килограммов.