Теннисист из Актау стал чемпионом Казахстана

В финале чемпионата воспитанник теннисного центра Актау Даниал Рахматуллаев уверенно обыграл своего соперника в двух сетах, сообщает Lada.kz.
В Астане с 20 по 26 июля прошел летний чемпионат Казахстана по теннису среди взрослых.
Как рассказал тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков, на протяжении всего турнира спортсмен демонстрировал уверенную игру и высокий уровень мастерства.
В решающем матче Даниал Рахматуллаев встретился с Ерасылом Ердилда и одержал убедительную победу со счетом 6:3, 6:3, оформив чемпионский титул.
В теннисном центре Актау поздравили спортсмена с ярким достижением и пожелали ему крепкого здоровья, новых побед и успешных выступлений на международных турнирах.
К слову, Даниал Рахматуллаев в 2023 году стал первой ракеткой Казахстана среди юниоров в рейтинге ITF.
Он побеждал и становился призёром международных турниров ITF и Tennis Europe.
В 2020 году стал чемпионом Казахстана в парном разряде на юношеском первенстве страны.
Является участником всех четырех юниорских турниров Большого шлема: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.
На данный момент учится в США и выступает за университет, также представляет Казахстан на международных турнирах.
С 27 июля по 9 августа Даниал Рахматуллаев сыграет на турнире ASU Open WTT M15/W15 в Астане, а с 10 по 16 августа представит Казахстан на ATP Challenger 50 / WTT W15 President's Cup в Астане, где встретится с сильными соперниками из разных стран.
Как живет теннисный центр Актау - в материале корреспондента Lada.kz.
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