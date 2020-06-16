Жители Мунайлинского района жалуются на проблемы с питьевой водой

Жители села Батыр жалуются, что уже месяц у них нет воды.- Огород засыхает, искупаться и постирать вещи невозможно, да еще в такую жару остаться без воды - это вообще немыслимо. Частники предлагают водовоз за 10 000 тенге, совсем с ума посходили. Жаловались в местный акимат, но чиновникам все равно, как мы тут выживаем, – жалуются сельчане.Похожая проблема и в селе Атамекен.- Мы не знаем, уже как разговаривать с сотрудникам акимата. Их вообще ничего не интересует. Советуют только экономить воду, а как ее экономить, нам что, купаться нельзя? Проблема еще с вывозом мусора. С пятницы не вывозили, сегодня вторник. Вонь стоит страшная, мыши уже завелись, полная антисанитария. Как лето, так наш аким разводит руками со словами: «Что я сделаю?». Если он не может обеспечить порядок, тогда зачем нам такой аким нужен?, – сетуют жильцы села Атамекен.В самой ответственной за водоснабжение организации жалобу жильцов отрицают.- Только что был в селе Атамекен и никаких жалоб не было, вода идет нормально, - прокомментировал Кабланжан Раисов, начальник участка ГКП «Мангистау Жылу» .Заместитель акима села Атамекен Ерлан Кайнаров отметил, что жалоб от жильцов относительно отсутствия воды не поступало.Напомним, Рахату Елтизарову, акиму Мунайлинского района, глава Мангистау объявил выговор за некачественную работу.