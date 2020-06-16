Жители Мунайлинского района жалуются на проблемы с питьевой водой

Жители села Батыр жалуются, что уже месяц у них нет воды.
- Огород засыхает, искупаться и постирать вещи невозможно, да еще в такую жару остаться без воды - это вообще немыслимо. Частники предлагают водовоз за 10 000 тенге, совсем с ума посходили. Жаловались в местный акимат, но чиновникам все равно, как мы тут выживаем, – жалуются сельчане.
Похожая проблема и в селе Атамекен.
- Мы не знаем, уже как разговаривать с сотрудникам акимата. Их вообще ничего не интересует. Советуют только экономить воду, а как ее экономить, нам что, купаться нельзя? Проблема еще с вывозом мусора. С пятницы не вывозили, сегодня вторник. Вонь стоит страшная, мыши уже завелись, полная антисанитария. Как лето, так наш аким разводит руками со словами: «Что я сделаю?». Если он не может обеспечить порядок, тогда зачем нам такой аким нужен?, – сетуют жильцы села Атамекен.
В самой ответственной за водоснабжение организации жалобу жильцов отрицают.
- Только что был в селе Атамекен и никаких жалоб не было, вода идет нормально, - прокомментировал Кабланжан Раисов, начальник участка ГКП «Мангистау Жылу» .
Заместитель акима села Атамекен Ерлан Кайнаров отметил, что жалоб от жильцов относительно отсутствия воды не поступало.
Напомним, Рахату Елтизарову, акиму Мунайлинского района, глава Мангистау объявил выговор за некачественную работу.
- Огород засыхает, искупаться и постирать вещи невозможно, да еще в такую жару остаться без воды - это вообще немыслимо. Частники предлагают водовоз за 10 000 тенге, совсем с ума посходили. Жаловались в местный акимат, но чиновникам все равно, как мы тут выживаем, – жалуются сельчане.
Похожая проблема и в селе Атамекен.
- Мы не знаем, уже как разговаривать с сотрудникам акимата. Их вообще ничего не интересует. Советуют только экономить воду, а как ее экономить, нам что, купаться нельзя? Проблема еще с вывозом мусора. С пятницы не вывозили, сегодня вторник. Вонь стоит страшная, мыши уже завелись, полная антисанитария. Как лето, так наш аким разводит руками со словами: «Что я сделаю?». Если он не может обеспечить порядок, тогда зачем нам такой аким нужен?, – сетуют жильцы села Атамекен.
В самой ответственной за водоснабжение организации жалобу жильцов отрицают.
- Только что был в селе Атамекен и никаких жалоб не было, вода идет нормально, - прокомментировал Кабланжан Раисов, начальник участка ГКП «Мангистау Жылу» .
Заместитель акима села Атамекен Ерлан Кайнаров отметил, что жалоб от жильцов относительно отсутствия воды не поступало.
Напомним, Рахату Елтизарову, акиму Мунайлинского района, глава Мангистау объявил выговор за некачественную работу.