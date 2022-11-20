Овцы, движущиеся по кругу 10 дней подряд, напугали сеть

В сети распространилось видео, на котором зафиксировано загадочное поведение стада овец с фермы в Баотоу на севере Китая - по какой-то причине сотни животных непрерывно ходили по кругу долгое время. Подробнее рассказывает Tengri Lifestyle.



Видео с камер наблюдения было опубликовано People’s Daily, также по словам фермерши, овцы ходили по кругу на протяжении 10 дней.



Пользователи сети предполагают такое поведение овец – самое настоящее предзнаменование. Как признается сама хозяйка, овцы здоровы и не имеют никаких отклонений, однако комментаторы с этим вовсе не согласны и предлагают свои варианты.



Некоторые предположили, что у овец листериоз – инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. При этой болезни у некоторых животных нарушается координация, а овцы и козы могут начать ходить по кругу.

